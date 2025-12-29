se întrerupe alimentarea cu apă potabilă, luni la cristian

Apă Canal Sibiu S.A. informează că luni, 29.12.2025, între orele 10:00 și 13:00, alimentarea cu apă potabilă în localitatea Cristian va fi întreruptă pentru remedierea unui defect apărut la rețeaua de distribuție.
La reluarea furnizării apei,există posibilitatea ca apa să inregistreze valori mai mari ale parametrului de turbiditate.
Pentru a asigura necesarul minim de apa in intervalul mentionat , va fi pusa la dispozitia populatiei cisterna cu apa menajera, la cerere.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la Call Center – tel. 0269 962 sau la Dispecerat – tel. 0269 222 777.
