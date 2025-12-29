sibienii cu venituri mici pot solicita în continuare tichetul de energie

Sibienii cu venituri reduse pot acoperi o parte din factura la energie prin tichetul electronic de energie, în valoare de 50 de lei pe lună, acordat de Guvernul României.

Programul este valabil până la 31 martie 2026 și se adresează persoanelor singure cu un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei, precum și familiilor cu un venit net lunar pe membru de maximum 1.784 de lei.

Cei care doresc să obțină acest sprijin pot face solicitarea:

online, utilizând aplicația web dedicată EPIDS, accesând https://epids.mmuncii.ro/login și parcurgând etapele de înregistrare (ghidul complet de utilizare a aplicației poate fi găsit pe https://www.sibiu.ro/new/pdf/Ghid_EPIDS_.pdf )

în format fizic, dacă nu dețin sau nu pot utiliza mijloacele electronice, prin depunerea unei cereri în format tipărit, la oficiile poștale sau la Direcția de Asistență Socială Sibiu (DAS). Modelul de cerere poate fi accesat aici https://www.sibiu.ro/new/pdf/Cerere_sprijin_energie_si_anexa.pdf sau se poate găsi la sediul DAS.

Atenție! Beneficiarii de Venit Minim de Incluziune nu trebuie să mai depună cerere, aceștia primesc din oficiu acest ajutor.

Primăria Sibiu, prin Direcția de Asistență Socială oferă ajutor sibienilor care nu se pot face singuri solicitarea prin intermediul platformei electronice EPIDS. Până în acest moment 319 cereri au fost depuse cu ajutorul angajaților DAS, 302 dintre acestea fiind eligibile în urma verificărilor lunare de la nivel central. Cei care doresc sprijin în solicitarea acestui beneficiu pot obține, completa și depune cererea la:

sediul DAS, de pe B-dul Victoriei nr.1-3, la camera 2, de luni până joi în intervalul orar 08.00 -15.00 și vineri în intervalul orar 08.00-12.00.

sediul Centrului Social Gușterița, de pe str. Podului nr.47A, de luni până joi în intervalul orar 08.00-14.00, iar vineri în intervalul orar 08.00-12.00.

Documentele necesare pentru depunerea cererii prin Direcția de Asistență Socială Sibiu:

– Cărțile de identitate/ buletine pentru toți membrii familiei,

– Adeverință de venit (salariul) pe ultimele 6 luni anterioare lunii depunerii cererii,

– Cupon de pensie pe luna anterioară depunerii cererii,

– O factură de energie electrică.

Solicitanții vor primi tichetul electronic de energie începând cu luna depunerii cererii, în format electronic, la adresa de e-mail furnizată în cerere sau în format fizic, la domiciliu.

Informații suplimentare se pot obține la:

Direcția de Asistență Social Sibiu, la numerele de telefon 0269.208.932 sau 0739.016.037 SAU

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, la call center 021.9309 sau la adresa de email sprijinenergie@mmanpis.ro.

