șofer fără permis, urmărit la valchid și altul cu 1,02 alcoolemie, prins la cisnădie

Polițiștii rutieri sibieni rămân la datorie pe drumurile județului, asigurând siguranța participanților la trafic și intervenind prompt în cazul încălcării legislației rutiere.
Astfel, pe 26 decembrie, în jurul orei 04:10, polițiștii rutieri au încercat să oprească un autoturism în localitatea Valchid, însă șoferul nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. Urmărirea a continuat până la ieșirea spre Copșa Mare, unde bărbatul, în vârstă de 34 de ani din Biertan, a fost oprit și testat cu aparatul alcooltest. Rezultatul a fost de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Un alt caz a fost înregistrat o zi mai târziu, pe 27 decembrie, în jurul orei 23:45, în localitatea Cisnădie. Polițiștii au oprit un autoturism condus pe strada Cindrelului de un bărbat de 35 de ani. Testarea alcoolscopică a arătat 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Cercetările sunt în desfășurare pentru luarea măsurilor legale.
Poliția Sibiu subliniază că siguranța comunității rămâne o prioritate, iar oamenii legii continuă acțiunile de prevenire a faptelor periculoase pe drumurile publice.
