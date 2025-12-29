spitalul tbc sibiu, complet digitalizat: consiliul județean investește peste 4 milioane lei

Administrația județeană accelerează modernizarea unităților medicale aflate în subordine, printr-o investiție semnificativă destinată digitalizării Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Proiectul este finanțat din fonduri europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), și are o valoare totală de 4,23 milioane lei.

În cadrul acestui proiect, au fost deja achiziționate și predate spitalului majoritatea echipamentelor IT necesare noii infrastructuri digitale, printre care:

30 de computere all-in-one cu licență

3 laptopuri cu licență

6 imprimante A4

7 multifuncționale A4

55 puncte de acces wireless

5 switch-uri de rețea cu 24 de porturi

1 controller

2 firewall/routere

2 switch-uri de agregare

2 servere

1 unitate de stocare

1 rack

1 echipament de back-up

2 UPS-uri

2 unități de aer condiționat

De asemenea, în perioada următoare vor fi livrate echipamente destinate utilizării directe de către personalul medical și angajații spitalului, respectiv:

22 de tablete de tip „healthcare”

4 stații de andocare

4 imprimante pentru brățări cu cod de bare

4 dispozitive pentru semnătură electronică

2 cititoare de coduri de bare.

Proiectul include și achiziția unor soluții software moderne, precum sisteme de management clinic al pacientului, telemedicină, aplicații voice-to-text, dar și module pentru evaluarea resurselor umane, pontaj electronic, aprovizionare și gestiune electronică.

Echipamentele și softurile sunt furnizate de asocierea companiilor sibiene „Sobis Solutions” și „Gama IT”, care au câștigat licitația publică organizată de Consiliul Județean Sibiu din fondurile PNRR.

„Tot din fonduri nerambursabile am reabilitat toate clădirile medicale ale Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, iar această nouă investiție vine să completeze eforturile de modernizare, oferind toate condițiile necesare pentru un act medical de calitate, în beneficiul pacienților și al personalului. Digitalizarea reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea celor trei unități medicale pe care le coordonăm”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Totodată, Consiliul Județean Sibiu derulează alte două proiecte similare de digitalizare și pentru celelalte unități medicale din subordine, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, pentru care au fost obținute finanțări nerambursabile în valoare totală de 10,27 milioane lei.