mașina care a blocat stația de autobuz mai bine de 2 săptămâni la cisnădie, a dispărut / foto

Un șofer Tursib susține că, de aproximativ zece zile, autobuzele nu mai pot opri în stația din Cisnădie, destinată transportului metropolitan, din cauza unui autoturism parcat neregulamentar.
Update
Mașina parcată în stația de autobuz Tursib din Cisnădie a fost ridicată după mai bine de două săptămâni de la moemntul în care a fost abandonată.
Știre inițială
O mașină personală ocupă de mai multe zile zona de staționare a autobuzelor de pe ruta Cisnădie – Sibiu, blocând accesul mijloacelor de transport public. Unșofer Tursib spune că problema este de mai bine de zece zile, iar până în prezent autoritățiile nu au luat măsuri. „Unul dintre capetele de linie este în Cisnădie. Problema este că nu au fost marcate clar locurile, iar de aproximativ zece zile o mașină personală blochează zona de staționare a autobuzului. Nu putem opri acolo. Am luat legătura și cu Poliția Locală”, a declarat Virgil, șofer Tursib.
Situația este cunoscută și de autoritățile locale. Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, a precizat că au fost demarate procedurile pentru identificarea proprietarului autoturismului. „Situația este cunoscută de câteva zile și s-au pornit procedurile de identificare a proprietarului”, a transmis primarul orașului Cisnădie.
