tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume: a căzut pe locul 3

Potrivit Națiunilor Unite, Greater Jakarta a fost desemnat recent cel mai mare oraș din lume, cu aproape 42 de milioane de locuitori, depășind Tokyo și Dhaka, care urcă pe locul al doilea, cu 36,6 milioane.

Schimbarea metodologiei ONU, care include acum o arie metropolitană extinsă, a transformat radical clasamentul global, ridicând Jakarta de pe locul 30 în 2018 direct pe primul loc.

Potrivit Mediafax, rezultatul a generat controverse în Indonezia. Autoritățile locale și experți contestă definiția folosită, însă recunosc că cifra poate fi un semnal de alarmă pentru problemele cronice ale metropolei: trafic sufocant, poluare și fenomenul de tasare, orașul coborând cu până la 20 cm pe an.

Alfiyan Elfatah, navetist zilnic între periferia extinsă și centrul capitalei, petrece patru ore pe drum combinând motocicleta, trenul și autobuzul, iar Cici, 27 de ani, face două ore pe sens pentru a ajunge la serviciu. Ambii subliniază că dezvoltarea inegală și prețurile mari ale locuințelor fac naveta aproape inevitabilă.

Pentru specialiștii locali, clasamentul reprezintă un avertisment clar. Azis Muslim, expert în politici publice, subliniază necesitatea măsurilor de interconectare cu orașele vecine, de decongestionare a traficului și de creștere a accesibilității pe piața imobiliară. Guvernatorul Jakartei, Pramono Anung, a declarat că poziția în clasament „nu este foarte importantă” în sine, dar cifra de 42 de milioane va stimula eforturile administrației, care intenționează să aloce 30% din bugetul local pentru infrastructură și transport public.

Totuși, planurile ar putea fi afectate de intenția președintelui Prabowo Subianto de a reduce transferurile guvernului central către Jakarta, în favoarea unui program de mese gratuite pentru elevi, ceea ce ar însemna o diminuare cu 1 miliard de dolari a finanțării locale.

În prezent, Jakarta rămâne centrul politic și financiar al cele mai mari economii din Asia de Sud-Est, contribuind cu circa 16,7% la PIB-ul Indoneziei. Planurile anterioare de mutare a capitalei în Nusantara, pe insula Borneo, au început în 2022, însă modificările politice și tăierile de finanțare ar putea menține presiunea asupra megametropolei pentru următoarele decenii.