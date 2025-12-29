trei copii s-au născut la maternitatea din sibiu în ajunul crăciunului: ce nume au primit

Seara de Ajun a adus emoție și bucurie la Spitalul Județean Sibiu, unde s-au născut trei copii. Este vorba despre două fetițe și un băiețel, veniți pe lume chiar în ajunul Crăciunului.

Potrivit reprezentanților unității medicale, micuții născuți în seara de Ajun sunt Amira Elena, Adrian și Cristiana Ștefania. Nașterile au fost întâmpinate cu emoție atât de familii, cât și de personalul medical aflat la datorie în noaptea specială de dinaintea Crăciunului.

Pentru părinți, venirea pe lume a copiilor într-o seară cu o semnificație aparte transformă sărbătorile de iarnă într-un moment de neuitat.

Spitalul Județean Sibiu le urează micuților multă sănătate, iar familiilor lor sărbători pline de bucurie.