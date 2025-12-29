vești bune pentru locuitorii din daia și vurpăr: se reintroduc curse cu autobuze spre sibiu

𝐕𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐛𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 locuitorii din Daia și Vurpăr: începând cu 5 ianuarie 2026, transportul rutier în comun între aceste localități și municipiul Sibiu va fi reluat.

Anunțul a fost făcut de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, care a precizat că traseul a fost încredințat prin negociere directă firmei SC Amring SRL, în baza unui contract valabil până la finalul anului 2026.

“Consiliul Județean Sibiu a încredințat prin negociere directă traseul de transport rutier în comun Sibiu – Daia – Vurpăr. Acesta va fi operat de SC Amring SRL începând cu 5 ianuarie 2026, în baza unui contract valabil până pe 31 decembrie 2026. 𝐃𝐞𝐭𝐚𝐥𝐢𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐨𝐫𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐮𝐥 𝐛𝐢𝐥𝐞𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐬̦𝐢 𝐚𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫: www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2024/07/2.-Tarife-bilete-abonamente-transport-județean-de-persoane-23.12.2025.pdf” se arată în mesajul transmis