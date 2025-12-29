zi istorică pentru acs mediaș. consiliul local a aprobat preluarea stadionului ”gaz metan”

Consiliul Local Mediaș a aprobat luni, în ședință extraordinară, preluarea Stadionului ”Gaz Metan” de sub tutela Transgaz.

În urma ședinței Consiliului Local Mediaș, consilierii locali au aprobat s-a aprobat ca Municipalitatea să preia Stadionul ”Gaz Metan” și toate facilitățile sale.

Cel mai probabil, acest lucru se va face în schimbul unor creanțe ale Transgaz față de Primărie. În zilele următoare vor fi parcurse toate etapele pentru finalizarea transferului.

Primăria Mediaș va putea astfel gestiona direct stadionul, deschizând noi oportunități pentru sport și pentru echipa locală, care activează în Liga 3.

Cum se știe, de trei ani și jumătate, echipa medieșeană își dispută meciurile de pe teren propriu pe Stadionul ”8 Mai”, unde nu are condiții propice pentru performanță.

Transgaz a anunțat oficial Primăria Mediaș că intenționează să inițieze demersurile de aprobare a dării în plată pentru activele aflate în propietatea sa din incita Stadionului Gaz Metan. La schimb, Primăria Mediaș va ceda către Transgaz construcții aflate în propietatea sa, în suprafață de 19.101 metri pătrați și un teren de 549 metri pătrați aparținând societății.

Complexul sportiv se află în continuare într-o stare excelentă, chiar dacă aici nu a mai avut loc un meci oficial în ultimii doi ani și jumătate, deoarece Transgaz a solicitat o chirie exorbitantă.