accident cumplit pe valea arpașu mare: doi bărbați morți. veneau cu lemne din pădure / foto

Doi bărbați au murit, marți seara, pe Valea Arpașu Mare după ce camionul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă. Oamenii veneau din pădure cu lemne.

Pompieri sibieni au intervenit de urgență pe Valea Arpașu Mare la un accident în care un autocamion care transporta lemne s-a răsturnat într-o râpă de pe un drum forestier.

„La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și una de primă intervenție.

În sprijinul pompierilor sibieni intervin și un echipaj SMURD și o autospecială de stingere de la Secția de Pompieri Victoria din cadrul ISU Brașov. De asemenea, la fața locului intervin și salvamontiști din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov și Serviciul Public Local Salvamont Victoria”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Din nefericire, la fața locului au fost găsiți doi bărbați decedați, care prezentau rigiditate cadaverică. Pompierii lucrează pentru extragerea lor din râpă.