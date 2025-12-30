alertă la promenada mall: pompierii au intervenit de urgență, 17 persoane evacuate

Pompierii sibieni au intervenit de urgență, marți dimineața, 30 decembrie, pe strada Lector din municipiul Sibiu, după ce a fost semnalată o fisură la instalația frigorifică din interiorul Promenada Mall Sibiu.
La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, care au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și gestionare a posibilelor situații de urgență.
Ca măsură de siguranță, 17 persoane aflate în incinta centrului comercial au fost evacuate preventiv. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, iar nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Situația a fost ținută sub control de echipajele de intervenție, care au evaluat riscurile și au luat măsurile necesare pentru eliminarea oricărui pericol.
