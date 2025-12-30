are zilele numărate: ultima șansă să trăiești magia târgului de crăciun sibiu după peste 600.000 de vizitatori

Ediția 2025 a Târgului de Crăciun din Sibiu intră în ultimele zile, după o perioadă îndelungată în care centrul istoric al orașului a redevenit un loc de întâlnire, socializare și experiențe savurate în tihnă.

Evenimentul va rămâne deschis până la 4 ianuarie 2026, oferindu-le în continuare sibienilor și turiștilor posibilitatea de a se bucura de atmosfera sărbătorilor de iarnă într-un cadru autentic și primitor.

Potrivit organizatorilor, până în acest moment, aproximativ 600.000 de vizitatori au ales Târgul de Crăciun din Sibiu, în creștere cu 20–25% față de ediția 2024, confirmând rolul evenimentului de principal generator de vizitatori și turiști în perioada sărbătorilor de iarnă, în Sibiu. Ediția din acest an a adus în fața vizitatorilor 120 de căsuțe, cu expozanți din 25 de județe din România, dar și din străinătate, din Italia și Ungaria.

„Evoluția Târgului de Crăciun din Sibiu este susținută de investiții constante în calitatea experienței și în reputația evenimentului. Rezultatele sunt pozitive și arată că această direcție funcționează”, a declarat Andrei Drăgan Răduleț, președintele Asociației Events for Tourism, organizatorul evenimentului.

Într-un context în care tot mai multe orașe dezvoltă târguri și evenimente de iarnă, Târgul de Crăciun din Sibiu a ales să își consolideze identitatea prin coerență, atmosferă și respect față de vizitatori. Accentul ediției 2025 a fost pus pe experiențe care invită la stat, nu doar la bifat, pe spații care încurajează interacțiunea și pe un ritm care le permite oamenilor să se bucure de oraș.

Christmas Chalet a redevenit un punct de întâlnire pentru publicul local, Liftul Fermecat a oferit o experiență vizuală inedită și întâlniri cu Moș Crăciun, iar prezența MINA Pop-Up – Museum of Immersive New Art, în Piața Mică, a adus o componentă culturală care va rămâne disponibilă sibienilor și turiștilor până la 1 februarie 2026, prelungind sezonul de iarnă în oraș. Zona de picnic, construită pe încredere și responsabilitate, a funcționat zilnic fără niciun incident, demonstrând că publicul apreciază și respectă astfel de inițiative.

Un obiectiv clar al ediției 2025 a fost ca experiența târgului să rămână accesibilă, atât din punct de vedere financiar, cât și din perspectiva utilizării spațiului. Măsuri precum Happy Hour-ul zilnic la standurile gastronomice, campania „Preț prietenos” și introducerea Golden Ticket – o ofertă all-inclusive pentru distracțiile copiilor – au fost bine primite de public și apreciate de expozanți. Aceste inițiative au contribuit la creșterea numărului de vizitatori și la rezultate financiare mai bune pentru cei care au ales să fie creativi și flexibili în oferta lor.

Pentru accesibilitatea fizică, organizatorii au implementat rampe pentru persoane în scaun rulant, inclusiv pentru Trenulețul Turistic, astfel încât experiența târgului să fie deschisă unui public cât mai larg, indiferent de nevoile speciale de mobilitate.

Implicarea comunității a fost un element definitoriu al ediției 2025. Voluntarii Târgului de Crăciun din Sibiu au prestat 855 de ore de voluntariat, fiind prezenți zilnic pentru a oferi informații și sprijin vizitatorilor, contribuind la atmosfera calmă și primitoare a evenimentului. Prin Căsuța Inițiativelor Sociale, numeroase organizații locale au avut ocazia să își facă cunoscute proiectele și să strângă fonduri pentru diverse cauze, iar prin Golden Ticket a fost strânsă suma de aproximativ 5.000 de lei, care va fi donată Asociației de Poveste.

Copiii și colindul au stat, și în acest an, în centrul atmosferei. Atelierul lui Moș Crăciun a adunat mii de participanți, parcul de distracții a revenit în Piața Mare, iar Pădurea de Brazi din Piața Huet a reunit 100 de brazi decorați de copii din școli și grădinițe din Sibiu. Ediția 2025 a adus în premieră Scena Colindătorilor, un concept deschis comunității, pe care 871 de colindători s-au înscris voluntar pentru a contribui la atmosfera autentică a Crăciunului la Sibiu.

Finalul de an va fi marcat, ca în fiecare an, de spectacolul din noaptea de Revelion, organizat de Asociația Events for Tourism și cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu. În seara de 31 decembrie, Piața Mare va găzdui un eveniment muzical dedicat tuturor celor care aleg să întâmpine noul an în centrul orașului. Atmosfera va fi încălzită de DJ Funky Drop, iar momentul principal al serii va fi concertul susținut de formația Cargo, una dintre cele mai apreciate trupe rock din România.

Din punct de vedere al vizibilității, Târgul de Crăciun din Sibiu a atins o audiență cumulată de 50,4 milioane de persoane, prin aproximativ 1.900 de materiale apărute în TV, radio și presa online, la care se adaugă o audiență de peste 10 milioane de oameni în canalele proprii de social media. De asemenea, în Târg au ajuns de-a lungul celor 52 de zile influenceri din diverse nișe care au apreciat nu doar decorurile cât mai ales preparatele pregătite de expozanți.

Pe toată durata ediției 2025 nu a fost înregistrat niciun incident de securitate, organizatorii mulțumind publicului, autorităților locale și instituțiilor implicate pentru colaborarea care a asigurat desfășurarea evenimentului în condiții optime.

Platforma review.targuldecraciun.ro, lansată în această ediție, rămâne activă pe tot parcursul anului și invită publicul să ofere feedback și sugestii, contribuind direct la dezvoltarea viitoare a evenimentului. „Ediția 2025 ne-a arătat cât de importantă este comunitatea. Ne dorim ca Târgul de Crăciun din Sibiu să își păstreze spiritul «E adevărat, e făcut de tine!» și să continue să crească împreună cu oamenii care îl aleg”, a mai declarat Andrei Drăgan Răduleț.

Pregătirile pentru ediția viitoare au început deja. Târgul de Crăciun din Sibiu 2026 va fi inaugurat pe 13 noiembrie, iar înscrierile pentru expozanți vor începe la 1 mai 2026, pe pagina web www.targuldecraciun.ro.