chirurgia clasică nu era o opțiune: pacientă de 78 de ani, operată de cancer fără incizii la medlife polisano / video

MedLife Sibiu a realizat, în premieră pentru medicina privată din România, o intervenție de chirurgie ginecologică oncologică utilizând tehnica vNOTES (Video-assisted Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery).

Această operație este recunoscută drept cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă. Procedura aduce beneficii importante pacientelor cu risc operator crescut și reprezintă un pas semnificativ în extinderea accesului la soluții chirurgicale avansate, sigure și eficiente, inclusiv pentru cazuri medicale complexe.

Intervenția a avut loc la Spitalul MedLife Polisano din Sibiu și a fost realizată la o pacientă în vârstă de 78 de ani, diagnosticată cu cancer de corp uterin, care asocia obezitate și o patologie cardiacă complexă. Aceste comorbidități ar fi implicat un risc anestezico-chirurgical semnificativ în cazul unei intervenții clasice, laparoscopice convenționale sau robotice. În urma unei evaluări interdisciplinare, echipa medicală a decis utilizarea tehnicii vNOTES, o soluție chirurgicală de ultimă generație, adaptată în mod specific acestui tip de pacient.

Tehnica vNOTES permite realizarea intervențiilor ginecologice printr-un abord laparoscopic transvaginal, utilizând exclusiv orificii naturale, fără incizii abdominale și fără cicatrici. Această abordare contribuie la reducerea semnificativă a traumei chirurgicale și a riscului anestezic, fiind totodată asociată cu o recuperare postoperatorie mult accelerată. Deși este o intervenție dificilă din punct de vedere tehnic, operația a decurs fără complicații, iar evoluția postoperatorie a fost una remarcabilă.

Prin eliminarea inciziilor abdominale, tehnica vNOTES oferă avantaje clare și cuantificabile pentru pacientă: durere postoperatorie minimă, risc redus de complicații anestezice, scăderea riscului de infecții și eventrații, precum și un timp de spitalizare semnificativ mai scurt. Recuperarea rapidă și mobilizarea precoce fac ca această tehnică să fie deosebit de potrivită pentru pacientele cu grad ridicat de obezitate și pentru cele cu afecțiuni cardiace asociate, categorii considerate în mod tradițional cu risc crescut pentru chirurgia standard.

În acest caz, pacienta s-a mobilizat la doar 12 ore după intervenție, iar la 24 de ore era complet recuperată, fără a necesita medicație antialgică, confirmând beneficiile clinice concrete ale aplicării acestui nou standard chirurgical în oncologia ginecologică.

„Tehnica vNOTES nu a fost o opțiune de confort, ci o soluție medicală esențială, care ne-a permis să tratăm chirurgical un cancer ginecologic la o pacientă cu risc anestezico-chirurgical ridicat. Fără acest tip de abord, intervenția ar fi fost mult mai dificil de realizat în condiții de siguranță”, a declarat Cristian Tibea, medic ginecolog oncolog, coordonatorul echipei medicale implicate în acest caz.

Prin această realizare, MedLife își reconfirmă poziția de pionier în adoptarea celor mai noi standarde medicale și în integrarea tehnologiilor chirurgicale avansate în practica clinică din sistemul privat, cu impact direct asupra siguranței pacientului și a calității actului medical.