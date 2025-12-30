competiția urme pe play dă startul sezonului de alergare montană la sibiu

Competiția de alergare montană Urme Pe Play va deschide și în 2026 sezonul competițional al județului Sibiu, în weekendul 25-26 aprilie, la Rășinari.

Evenimentul reunește alergători din Sibiu și din întreaga țară, pe trasee naturale folosite de localnici, pe cărări montane și drumuri care leagă satul de zona alpină.

Înscrierile se vor deschide pe 1 ianuarie 2026, la miezul nopții, iar organizatorii păstrează o tradiție deja cunoscută în comunitatea de trail running: prima înscriere este gratuită. Mai exact, primul alergător care se înscrie exact la ora 00:00 își va primi înapoi taxa de participare – un gest prin care organizatorii doresc să răsplătească fidelitatea comunității.

Traseele ediției 2026 sunt pentru toate nivelurile de experiență:

Fuguț – 4 km, cursă accesibilă, gândită inclusiv pentru începători și localnici

Cros – 12,7 km

Semimaraton – 22,1 km

Maraton – 40,9 km

Ultra – 57,9 km

Cursele Copiilor – 0,5-4 km, dedicate celor mai tineri alergători

Urme pe Play se adresează atât alergătorilor cu experiență, cât și celor care își doresc să descopere alergarea montană într-un cadru organizat. Pentru participanții din județul Sibiu competiția reprezintă o ocazie de a alerga aproape de casă, pe trasee cunoscute; iar pentru cei veniți din alte zone o ocazie de a descoperi Mărginimea Sibiului dintr-o altă perspectivă.

Startul și finish-ul vor fi, ca și până acum, în centrul satului, lângă Căminul Cultural, într-un spațiu care permite atât desfășurarea curselor, cât și întâlnirea dintre alergători, localnici și susținători. Pe lângă curse, weekendul va include evenimente culturale și artistice, târg cu produse locale, drumeții și activități dedicate publicului larg, astfel încât satul să fie animat pe parcursul celor două zile, nu doar pe trasee, ci și în zona de start și finish.

Dacă lași Urme Pe Play, și plaiul lasă urme în tine este mesajul sub care se va desfășura ediția 2026, subliniind relația frumoasă care se creează între alergători și locurile prin care aleargă.

Competiția Urme pe Play este organizată de Club Sportiv Montan Sibiu, cu sprijinul Primăriei Comunei Rășinari.