copil lovit de două mașini la ocna sibiului

Un copil a fost transportat marți la spital după ce a fost lovit de două mașini la Ocna Sibiului.

UPDATE

Polițiștii rutieri intervin la un accident produs pe strada Băilor din localitatea Ocna Sibiului.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că un pieton, respectiv un minor de 6 ani, care se angajase în traversarea drumului, a fost acroșat cu oglinda de către un autoturism, condus pe strada Băilor pe direcția Ocna Sibiului-Sibiu, de către un localnic de 20 de ani, iar apoi de către autoturismul din spate, condus de către un alt localnic de 18 ani”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma accidentului rutier, minorul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Fără mari probleme de trafic.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Accidentul s-a produs marți după-amiază. Un copil de 6 ani a fost acroșat de două mașini. La fața locului se află polițiști și echipaje medicale.

„Un echipaj SMURD a intervenit de urgență în Ocna Sibiului pentru a acorda îngrijiri medicale unui minor acroșat de două autoturisme. Minorul în vârstă de 6 ani a suferit un traumatism la mâna și multiple contuzii. Acesta a fost transportat la CPU Luther pentru investigații suplimentare”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Revenim cu detalii!