crima de la sibiu: câți ani de viață după gratii riscă femeia care și-a ucis mama. pierde moștenirea?

Femeia din Sibiu care și-a ucis mama, dar și asistenta medicală care a ajutat-o să comită fapta, riscă pedepse grele cu închisoarea. Cele două sibience vor îmbătrâni în pușcărie.

În urmă cu un an și jumătate, în iunie 2024, o femeie în vârstă de 38 de ani din Sibiu și-a ucis mama. Planul a fost gândit atent, cu mai multă vreme înainte, împreună cu o prietenă bună, care era asistentă medicală la Spitalul din Cisnădie. Femeia a procurat astfel mai multe substanțe cu efect sedativ, pe care i le-a strecurat mamei sale în ceai. După ce aceasta a adormit, și-a chemat prietena asistentă, care i-a injectat aceeași substanță, în cantitate mare, în corp. Într-un final, biata femeie a murit, iar pentru a se asigura că nu va trăi, cele două individe au sufocat-o cu o pernă.

Ce pedepse riscă

Investigațiile s-au desfășurat timp de un an și jumătate și au scos la iveală planul pus în detaliu de cele două femei. Anchetatorii au intrat pe fir după ce o persoană apropiată de femeia ucisă a sesizat organele de lege, spunând că aceasta nu avea probleme medicale, iar moartea nu părea să se fi produs din cauze naturale. De asemenea, analizele toxicologice au arătat că în corpul femeii decedate se regăseau substanțe suspecte. Oamenii legii au dispus apoi monitorizarea celor două suspecte, iar după Crăciun le-au adus la audieri.

Femeia care și-a ucis mama ar fi fost ridicată de polițiști la ieșirea dintr-un cinematograf. Aceasta, deși stabilită în Dubai, a revenit în Sibiu pentru a finaliza procedurile de vânzare a ultimului imobil moștenit. Asistenta medicală a fost ridicată chiar din fața spitalului din Cisnădie unde lucra.

Cele două femei au fost arestate preventiv, în 28 decembrie, pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, faptă prevăzută de art. 189 din Codul penal.

Potrivit legii, femeia care și-a ucis mama, acuzată de omor calificat, faptă comisă în circumstanțe agravante, respectiv cu premeditare, din interes material și asupra unui membru de familie, riscă detențiunea pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani, precum și interzicerea unor drepturi. Asistenta medicală ar urma să fie pedepsită în aceleași limite de pedeapsă prevăzute de prietena ei și riscă închisoarea de la 15 la 25 de ani. Instanța ar urma să stabilească sancțiunile concrete în funcție de rolul și contribuția fiecărei inculpate la comiterea faptei.

Ce se întâmplă cu moștenirea

Codruța Notar, femeia ucisă de propria fiică, era expert contabil și conducea o firmă cu 15 angajați. Afacerile ei erau în creșterea, iar averea era estimată la circa 2 milioane de euro. Sibianca investise în case, apartamente și terenuri.

După moartea acesteia, fiica ei a moștenit toată averea. A vândut aproape toate proprietățile ei și, potrivit vecinilor, ar fi organizat și un bazar în curtea ultimei locuințe din Sibiu. S-a relocat apoi în Dubai, unde s-a bucurat de banii moșteniți.

Casa femeii ucise

Luna aceasta, ea a împuternicit o rudă pentru a perfecta contractul de vânzare-cumpărare a casei victimei, locul unde a fost omorâtă. Vila ar fi fost vândută cu peste 600.000 euro, iar inculpata ar fi venit în țară pentru a finaliza tranzacția.

Dacă va fi găsită vinovată, fiica acuzată de crimă ar putea pierde moștenirea mamei sale. Potrivit Codului civil, o persoană condamnată definitiv pentru omorul celui de la care moștenește este declarată nedemnă de a moșteni, pierzând dreptul asupra bunurilor obținute. Astfel, în cazul unei condamnări definitive, femeia nu va putea păstra averea de aproximativ 2 milioane de euro moștenită de la mama sa. Mai mult, pentru bunurile moștenite pe care le-a vândut deja, ar putea fi obligată la restituirea contravalorii acestora.