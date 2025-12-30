crucea roșie sibiu a transformat crăciunul în bucurie pentru 200 de copii din centre de plasament: ,,s-a mobilizat toată comunitatea"

Spiritul solidarității și al generozității a prins viață în prag de sărbători, printr-o amplă campanie umanitară derulată de Crucea Roșie Română – Filiala Sibiu, care a reușit să aducă bucurie în sufletele a sute de copii și vârstnici aflați în situații vulnerabile.

Sub îndemnul „Dragă om de bine”, sibienii au fost invitați să devină, simbolic, spiridușii lui Moș Crăciun și să transforme dorințele simple ale copiilor în realitate. Răspunsul comunității a fost unul impresionant: persoane fizice, cadre didactice, elevi, companii private și voluntari s-au mobilizat exemplar pentru a oferi sprijin concret celor aflați în nevoie.

„În total, aproximativ 200 de copii premianți, talentați, din centre de plasament, de la Șura Culturală Gușterița sau aflați în grija câtorva preoți – părintele Creangă, părintele Ioniță, părintele din Șelimbăr, de pe strada Oncești – precum și copilași bolnavi de autism din județul Sibiu au primit cadouri surpriză”, a declarat Raluca Morar, directorul Crucii Roșii Române – Filiala Sibiu.

Potrivit acesteia, darurile au constat în fructe, legume, jucării, materiale educative, haine, încălțăminte, cizme și produse de igienă – lucruri aparent simple, dar esențiale pentru acești copii.

Campania a beneficiat de sprijinul unor companii importante din Sibiu, precum Vitesco, Bertrand, Thyssenkrupp Bilstein Sibiu, dar și al Patronatului IMM-urilor din Sibiu, alături de numeroși sibieni care au ales să „adopte” una sau mai multe scrisori ale copiilor. De asemenea, mai multe profesoare, împreună cu elevii lor, au răspuns apelului lansat pe rețelele sociale de Crucea Roșie Filiala Sibiu.

Pe lângă copiii sprijiniți, campania a avut un impact puternic și asupra seniorilor singuri. Mesele de Crăciun pentru 50 de pensionari sibieni, cu venituri reduse și fără sprijin familial, au fost anul acesta mai bogate, datorită donațiilor colectate.

Un rol important l-au avut și voluntarii Crucii Roșii, care au dus darurile direct la beneficiari. Un exemplu de implicare este colegul Eugen, care a străbătut în timp record cartierele Terezian, Lazaret, Turnișor, Cireșica și Vasile Aron, pentru ca ajutoarele să ajungă cât mai repede la destinatari.

Banca de Alimente – sprijin constant pentru cei vulnerabili

Această acțiune de Crăciun completează eforturile constante ale Crucii Roșii Române prin proiectul Banca de Alimente, lansat în septembrie 2009, ca răspuns la criza economică și la creșterea prețurilor la produsele de bază. Proiectul oferă ajutor imediat persoanelor fără venituri sau cu venituri foarte mici, fiind inspirat de modele de succes din Uniunea Europeană, SUA și Canada.

În cei opt ani de funcționare, Banca de Alimente a sprijinit peste 114.800 de familii și persoane singure, fiecare beneficiar primind pachete de aproximativ 12 kilograme, conținând alimente de bază precum ulei, zahăr, făină, mălai, orez, paste, conserve de carne sau pește, conserve de legume și biscuiți. Anual, aproximativ 2.500 de voluntari se implică în colectarea și distribuirea alimentelor.