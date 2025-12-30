de ce decembrie produce mai mult gunoi decât ianuarie la sibiu. soma vă urează un an nou fericit și sustenabil

Crăciunul s-a încheiat, iar brazii și resturile de sărbători trebuie colectate corespunzător.

Societatea de salubrizare SOMA Sibiu anunță că, începând cu 2 ianuarie 2026, va colecta gratuit brazii de Crăciun, atât de la case, cât și de la blocuri.

În decembrie 2024 Soma a strâns din Sibiu 245 tone de hârtie și carton, față de doar 186 tone în ianuarie 2025. Ideea este întărită și de cantitatea de sticlă colectată: 36,5 tone în decembrie 2024 față de 30 tone în ianuarie 2025.

În luna cadourilor, electrocasnicele, electronicele și alte achiziții generează involuntar zeci de tone de deșeuri de carton.

Comunicatul SOMA Sibiu

“Reclame la tot pasul, alegătură după cadouri, îmbulzeală în mall-uri, scumpiri și cantități uriașe de deșeuri aruncate la gunoi după Sărbători. Din păcate, pentru mulți dintre noi Crăciunul a fost mai mult o fugă constantă în înghesuială, un șir de cumpărături și mai puțin din ceea ce contează cu adevărat: Liniște, timp petrecut alături de cei dragi și o atitudine sustenabilă față de mediul înconjurător.

Datele contabilizate de societatea de salubrizare Soma Sibiu arată că în fiecare an cantitățile de deșeuri colectate în municipiul Sibiu cresc considerabil de Sărbători. Spre exemplu, în luna decembrie a anului 2024 Soma a colectat 3.200 tone de deșeuri reziduale, față de 2.900 tone colectate în ianuarie 2025.

Toate aceste date arată o creștere evidentă a consumului în municipiul Sibiu, în luna decembrie.Cu toții de bucurăm de o masă îmbelșugată, alături de familie și prieteni. Însă uneori este bine să ne reamintim că Sărbătorile nu reprezintă un concurs de tipul: Cine mănâncă mai mult.

În mod tradițional bradul de Crăciun se împodobește în Ajunul Crăciunului, această tradiție fiind înlocuită treptat de dorința de a avea brad în casă cât mai mult timp. Așa s-a ajuns ca brazii să apară în comerț încă din primele zile ale lunii decembrie. Soma vă recomandă brăduții în ghiveci, care pot fi plantați pe urmă. Iar cine a cumpărat brad tăiat trebuie să știe că începând cu data de 2 ianuarie 2026 Soma Sibiu colectează îi gratuit pe toți, atât de la zonele de case, cât mai ales la blocuri.

Specialiștii ne recomandă ca de Crăciun că încercăm să facem cadouri realizate local, uneori cele hand-made fiind mult mai frumoase decât cele importate. De asemenea, în loc să stăm la cozi în mari centre comerciale poate ar fi indicat să ne gândim și la economia ciculată și la cum ajung să fie reciclate unele produse. Hainele, spre exemplu, pot face o mare diferență. Începând cu anul 2025 a devenit obligatorie colectarea celor vechi.

”Atunci când vorbim despre alegeri conștiente sau despre economia circulară, aceste concepte pot părea abstracte și greu de aplicat. În realitate, ele se pot traduce prin gesturi mici și concrete, cum ar fi: alegerea de a cumpăra cadouri sau experiențe de Crăciun de la producători locali, în locul produselor fabricate în China, la mii de kilometri distanță și transportate peste continente, este deja un gest responsabil față de mediu.

La fel, oferirea unor cadouri cumpărate de la târguri locale – haine și accesorii refolosite, de foarte bună calitate, îngrijite cu atenție – sau decorarea casei de Crăciun cu elemente naturale, în locul decorațiunilor din plastic din marile centre comerciale, sunt alegeri care reflectă respect față de natură. Responsabilitatea începe la nivel individual, prin gesturi simple, repetate, care, în timp, pot produce schimbări reale”, spune Ioana-Maria Pasc, fondatoare NOOK și inițiator ACARÉT, un târg local dedicat economiei circulare. Datele statistice ne arată că doar 10% din hainele din România ajung să fie reciclate, restul mergând la groapa de gunoi.

Dincolo de sfaturi și recomandări, Crăciunul a fost despre alturism și bucuria de a împărtăși. În Sibiu există numeroase ONG-uri și asociații care zilele acestea strâng fie donații, fie cadouri fizice pentru copiii din zone mai puțin avantajate. Un exemplu în acest sens este Crucea Roșie Sibiu, care colectează daruri și la transportă copiilor de la Șura Culturală Gușterița sau Centrul Multifuncțional de pe strada Oțelarilor –, dar și copiilor cu diagnostice grave ori proveniți din centre de plasament. Cadourile pot fi aduse sau trimise la sediul Crucii Roșii Sibiu, situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 6. Cei care doresc, se pot alătura voluntarilor organizației și pot oferi personal darurile, bucurându-se de zâmbetele și emoțiile sincere ale copiilor.

Într-un final, mai trebuie menționat un aspect. Există foarte mulți sibieni care au petrecut Sărbătorile în singurătate. Mulți oameni în vârstă au membri ai familiilor în străinătate, ori în imposibilitatea de veni alături de familia lor. Goana după cumpărături poate fi și un simptom al singurătății și stresului emoțional. Să nu uităm, depresia este boala secoului XXI.”

