fc hermannstadt a anunțat al doilea transfer. a adus un bulgar

FC Hermannstadt a anunțat marți un nou transfer, cel al fundașului central Bozhidar Chorbadzhiyski, care vine de la Botev Vratsa.
Bozhidar Chorbadzhiyski (30 ani) a devenit al doilea bulgar din lotul sibienilor, după Toni Ivanov. Fundaș central a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate.
A fost format la CSKA Sofia, echipă pentru care a evoluat timp de 5 sezoane. Apoi, în 2019 a avut o scurtă experiență la FCSB. Ulterior a mai jucat în Polonia, la Stal Mielec și Widzew Lodz, dar și în Ungaria, la Diosgyor.
În prima parte a acestui sezon a bifat 10 meciuri pentru Botev Vratsa, în Bulgaria.
El are în palmares 11 selecții pentru reprezentativa Bulgariei, o Cupă a Bulgariei cu CSKA Sofia și o Cupă a României cu FCSB. Bozhidar Chorbadzhiyski a semnat un contract cu FCH valabil pentru un sezon și jumătate. Sibiul îi mai are pe acest post pe Stoica, Karo, Bejan și Issah, iar Selimovic a fost exclus din lot. La nevoie, și Căpușă poate juca pe acest post.
FC Hermannstadt l-a mai adus în această iarnă pe mijlocașul central Eduard Florescu de la FC Botoșani și mai caută un atacant.
