femeie amenințată cu moartea de propriul fiu, de față cu poliția din mediaș. a fost reținut

Astăzi, 30 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 20 de ani, din Mediaș, cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, distrugere și nerespectarea măsurilor impuse prin ordin de protecție.

Potrivit anchetei, la data de 29 decembrie în jurul orei 21:00, polițiștii au fost sesizați de o localnică de 41 de ani, care a declarat că fiul său ar fi amenințat-o cu moartea și i-ar fi tăiat cablul de televiziune. Aceasta a precizat că, în luna noiembrie, Judecătoria Mediaș emisese un ordin de protecție împotriva tânărului.

Oamenii legii s-au deplasat rapid la domiciliul victimei, unde tânărul a negat inițial acuzațiile. Ulterior, însă, acesta și-a pierdut cumpătul și, în prezența polițiștilor, i-a adresat mamei sale amenințări cu moartea.

În baza probatoriului administrat, tânărul a fost reținut și introdus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș pentru stabilirea unei măsuri preventive.