george clooney și familia sa au primit cetățenia franceză

Starul hollywoodian George Clooney, soția sa Amal Clooney și cei doi copii ai cuplului, gemenii Ella și Alexander, au obținut cetățenia franceză, conform unui decret publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze.

Decizia, aprobată la finalul lunii decembrie, îi vizează pe actorul american, născut în 1961 în Kentucky, pe Amal Clooney, avocată de renume internațional pentru drepturile omului, născută în Liban, precum și pe cei doi copii ai lor, născuți în 2017 la Londra.

Familia Clooney întreține o legătură tot mai strânsă cu Franța. În 2021, George și Amal Clooney au achiziționat o proprietate cu vii în Brignoles, în sud-estul țării, o zonă apreciată pentru stilul de viață rafinat și discreția preferată de numeroase celebrități internaționale.

George Clooney nu este la prima recunoaștere oficială din partea Franței: în 2016, actorul a fost decorat cu Ordinul Artelor și Literelor, în grad de Ofițer, pentru contribuția sa la cultură și cinematografie.

Interesul vedetelor americane pentru Franța pare să crească. Recent, regizorul Jim Jarmusch a dezvăluit că se află și el în procedura de obținere a cetățeniei franceze, subliniind că Parisul și cultura franceză fac parte din identitatea sa artistică.

