gunoiul se scumpește la sibiu pentru că peste 30.000 de de concitadini nu plătesc taxa: „nu e normal ca unii să fie fraieri, iar alții șmecheri să fenteze legea”

Taxa de salubrizare se va scumpi cu 22% de la 1 ianuarie 2026. Sibienii vor plăti mai mulți bani pentru gunoi nu doar pentru că astfel sunt acoperite costurile pentru activitățile acestui serviciu, dar și fiindcă zeci de mii de concitadini nu plătesc deloc această taxă. Deficitul anilor anteriori a ajuns la 8,68 milioane de lei, iar în aceste condiții, consilierii locali cer să fie luate măsuri concrete.

Pentru a acoperi costurile estimate pentru activitățile serviciului de salubrizare și pentru a stopa deficitul de încasare a taxei de salubrizare, în prezent ajuns la suma de 8,68 milioane lei aferent anilor anteriori, municipalitatea a propus majorarea abonamentelor actuale cu 22%, începând cu 1 ianuarie 2026. Consilierii locali au aprobat, în ședința din 30 decembrie, noile tarife, care anul viitor se vor prezenta astfel:

Pentru abonamentul ECO : o persoană va plăti 21 lei, două persoane vor plăti 42 lei, iar 3+ persoane vor plăti 54 lei.

: o persoană va plăti 21 lei, două persoane vor plăti 42 lei, iar 3+ persoane vor plăti 54 lei. Pentru abonamentul PRACTIC : o persoană va plăti 27,5 lei, două persoane vor plăti 55 lei, iar 3+ persoane vor plăti 72 lei.

: o persoană va plăti 27,5 lei, două persoane vor plăti 55 lei, iar 3+ persoane vor plăti 72 lei. Pentru abonamentul MAXI: o persoană va plăti 85 lei, două persoane vor plăti 85 lei, iar 3+ persoane vor plăti 85 lei.

Pe marginea acestui proiect de hotărâre au fost purtate discuții intense în Consiliul Local. Aleșii orașului susțin că este nevoie să se facă o mai bună colectare de la persoanele care, în prezent, nu plătesc taxa de salubrizare. Din vina acestora, vor avea de suferit și sibienii corecți care plătesc gunoiul.

USR cere îmbunătățirea colectării de taxe: „Aici este problema”

Diana Mureșan, consilier local din partea USR, a început discuția cu privire la majorarea taxei de salubrizare, punctând că persoanele afectate de aceste scumpiri sunt sibienii de bună-credință, iar Primăria ar trebui să facă pași pentru a colecta mai bine taxa de la persoanele care astăzi refuză să o plătească.

„La începutul acestui an, în luna ianuarie, taxa de salubrizare a fost majorată cu aproximativ 40%. La acel moment, înainte de creștere, deficitul de încasare a taxei era de 8 milioane de lei. Astăzi, deficitul este de 8,68 milioane de lei. După o creștere de 40%, deficitul a rămas aproape identic. Aici este o problemă de colectare a taxei. În raportul de specialitate se arată că noile tarife percepute de operatori cresc cu 8-10%, în funcție de activitate, iar diferența până la majorarea de 22% propusă are rolul de a acoperi deficitul existent. Din punctul nostru de vedere, acest deficit poate fi acoperit prin îmbunătățirea colectării taxei, nu prin împovărarea sibienilor care o plătesc. Există sibieni care beneficiază de serviciul de salubrizare, dar nu plătesc nimic”, a precizat Diana Mureșan (USR).

Consiliera a oferit un exemplu concret de eficientizare, precizând că, în anul 2023, înainte de introducerea sistemului de garanție-returnare, cantitatea de deșeuri din fracția galbenă era de aproximativ 2.500 de tone. Anul acesta, cantitatea pentru aceeași fracție a fost de 2.000 de tone, cifrele fiind astfel în scădere. „O măsură firească ar fi fost reducerea frecvenței de colectare a fracției galbene, ceea ce ar fi dus la economii substanțiale”, a adăugat Mureșan.

Bibu: „Nu e normal ca unii să fie fraieri, iar alții șmecheri”

Consilierul Adrian Bibu a fost de acord că sibienii corecți vor fi afectați din cauza celor care „fentează” legea. „Am avut o discuție cu o persoană care cunoaște un om al legii, care stă la bloc împreună cu soția și copiii, dar se declară doar el și soția, nu își declară copiii. Acest om al legii fentează Primăria Sibiu cu 20 lei pe lună și e fericit că economisește. Dacă înmulțim cu câteva mii de persoane, constatăm că Primăria pierde foarte mulți bani. Nu e normal ca unii să fie fraieri, și alții șmecheri și să economisească și să fenteze Primăria. Am propus să ne întâlnim într-un grup de lucru și să găsim cele mai bune soluții pentru colectarea acestei taxe, astfel încât să fim corecți față de cetățenii corecți”, a precizat consilierul PNL.

25% din populația Sibiului nu plătește gunoiul

Colegul acestuia, Lucian Hunyadi, care de 10 ani este administrator al mai multor asociații de proprietari din Sibiu, a venit cu cifre pe subiect, precizând că, în prezent, 25% din populația orașului nu plătește taxa de salubrizare. În total, este vorba despre 39.000 de oameni.

„Cunosc toate problemele și știu ce se întâmplă la firul ierbii. Am solicitat colegilor din primăria situația cu câte apartamente sunt în Sibiu și câte persoane sunt declarate pentru fiecare apartament. Avem 9.000 de apartamente unde cică nu locuiește nimeni, 29.552 de apartamente unde locuiește doar o persoană, 22.000 de apartamente unde locuiesc doar două persoane și culmea, familiile cu copii, doar 7.545 de apartamente unde locuiesc 3 persoane, am deduce logic 2 adulți și un copil. Și doar 5.000 de apartamente unde locuiesc 4 persoane. În cele 73.000 de apartamente locuiesc 116.000 de persoane, ceea ce înseamnă că avem o medie de 1,59 de persoane declarate per apartament. Cele 12.000 de familii care și-au declarat copiii, 7.545, respectiv 5.067 reprezintă undeva la 17% din numărul total de apartamente și avem aproximativ 38.552 de persoane nedeclarate la ora actuală la gunoi. Populația Sibiului la nivelul anului 2025 este de 155.000 de persoane. Din cei declarați, am regăsit doar aproximativ 116.000 de persoane, deci rezultă 39.000 de persoane nedeclarate. Aici fără să luăm în considerare turiștii care vin în cazări în apartamente și studenții care stau în chirii. Când avem 25% din populația orașului nedeclarată la gunoi, (…) vorbim despre un deficit de 1,7 milioane euro pe anul 2025, fără să luăm în considerare anii restanți”, a precizat Hunyadi.

Consilierul PNL susține că unii cetățeni fac în acest mod evaziune fiscală, iar populația trebuie educată să fie corectă. De asemenea, și el a cerut să fie înființată o comisie de lucru pentru a găsi un sistem prin care să se facă verificări, iar persoanele care nu plătesc gunoiul să fie sancționate.

Primarul Astrid Fodor a fost de acord cu formarea acestui grup de lucru, precizând că va dispune colectarea de date. „S-a discutat cu biroul județean de evidență a populației pentru încheierea unui protocol, pentru a avea o evidență despre câți locuitori sunt într-un apartament. Nu ne interesează CNP-ul și alte date, dar putem ști exact câți sunt cu domiciliu și câți sunt rezidenți. Pentru că și ei contribuie la aceste cheltuieli pe care le avem cu salubrizarea. Contribuie la gunoaie, nu la încasare și venituri. Va dura puțin, dar în două luni vom putea avea aceste date la dispoziție”, a spus primarul.

Ghișe: „Creștem taxa celor care plătesc?”

În discuție a intervenit și consilierul Ionuț Ghișe (USR), care a precizat că nu este normal ca cetățenii care plătesc taxa să fie cei afectați. Potrivit acestuia, Primăria ar fi putut să majoreze cu doar 10% taxa de salubrizare, mai ales că, la începutul acestui an, a mai avut loc o scumpire de 40%.

„În 30 ianuarie anul acesta, am avut un proiect prin care s-a majorat cu 40,17%, cu rata inflației cumulată pe mai mulți ani, această taxă de salubrizare. În ședința respectivă au fost dezbateri extinse și propuneri, iar 25% din populația Sibiului era estimată că nu achita taxa de salubrizare. (…) Am întrebat comisia de buget ce s-a întâmplat din ianuarie până acum, dacă au fost acțiuni, dacă au fost controale în teren, dacă s-a încercat implementarea unor propuneri. Nu s-a făcut nicio acțiune concretă pentru colectare mai bună. Acum două luni am avut o majorare a anumitor tarife cu 8 și 10 la sută, acum propunerea este de o majorare de 22%. Deci se propune o majorare cu mult peste ceea ce ar fi în mod normal conform tarifelor majorate, în ideea de a recupera un deficit istoric de câțiva ani de zile pentru taxele de salubrizare, nicidecum o acțiune de a colecta mai bine. Creștem taxa celor care plătesc? De nu s-a propus o majorare cu 10% plus încercarea de a colecta mai bine?”, a adăugat consilierul.

Într-un final, proiectul de hotărâre privind majorarea taxei de salubrizare a fost adoptat cu 14 voturi pentru, ale consilierilor FDGR, PNL și FD, și cu 8 voturi împotriva, ale consilierilor USR, AUR și PSD.