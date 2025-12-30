horeca din sibiu, sub presiunea noilor impozite. hotelierii spun că dialogul a lipsit. de ce cred că 2019 nu mai e un reper de atins curând

Proprietarii de hoteluri din Sibiu avertizează că majorarea impozitelor pe clădirile nerezidențiale îi afectează profund și pune o presiune enormă asupra unui sector care încă nu și-a revenit după pandemie. Hotelierii acuză Primăria că a tratat consultarea publică privind noile taxe ca pe o simplă formalitate, fără deschidere reală pentru dialog, susținând că opiniile mediului de afaceri nu au fost luate în considerare înainte de adoptarea deciziei.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026 a fost supus dezbaterii publice timp de doar șapte zile, în perioada sărbătorilor de iarnă, termen care ulterior a fost prelungit cu încă o săptămână, la solicitarea unui operator economic. Reprezentanții marilor hoteluri din Sibiu susțin însă că acest interval a fost insuficient pentru o analiză serioasă a impactului financiar și pentru formularea unor puncte de vedere argumentate.

„Dată fiind perioada sărbătorilor de iarnă, ar fi fost oportună o dezbatere publică mai largă, pe o perioadă de timp mai mare, pentru a se asigura corecta informare și implicare a publicului în adoptarea actelor administrative normative ce stabilesc cote de impozite locale”, a transmis General Hotel Group SRL, prin reprezentantul său Oprea Nicolae Carabulea.

Semnal de alarmă: „Nu mai putem visa la cifrele din 2019”

Hotelierii trag un semnal de alarmă și spun că domeniul ospitalității nu și-a revenit nici acum după pandemia de COVID-19, iar noile impozite riscă să împingă multe afaceri, în speță hoteluri, spre un punct critic.

„Vorbesc în numele mai multor oameni de afaceri și proprietari de hoteluri, impactați de această creștere de taxe și impozite. Nu vreau să arăt cu degetul către doamna primar Astrid Fodor sau către consilierii locali, fiindcă nu îi cunosc. Vreau să atrag atenția consiliului de conducere al orașului ce ia aceste decizii că sectorul HoReCa nici acum nu și-a revenit de la pandemie. Noi nu mai putem visa la cifrele de dinainte de pandemie, situația economică a țării și situația socială s-au schimbat, iar sectorul HoReCa, care deține și cele mai mari clădiri din oraș și cu cele mai mari suprafețe și în zone de impozitare foarte ridicate, suferă teribil. Suferă încă teribil, abia se descurcă, iar această majorare ne impactează foarte puternic”, a precizat Oprea Nicolae Carabulea.

Hotelierii din Sibiu sunt îngrijorați

Acesta a oferit și un exemplu concret: impozitul plătit de un hotel de mari dimensiuni din Sibiu a crescut de la 900.000 de lei la 1,2 milioane de lei după ultima reevaluare, iar odată cu noile majorări va ajunge la aproximativ 1,4 milioane de lei anual, doar pentru clădire.

„Spre exemplu, Ramada, acum 5-6 ani, plătea un impozit de 900.000 lei. După reevaluarea obligatorie de la 5 ani, a plătit 1.200.000 lei. Acum, odată cu majorarea aceasta, va ajunge să plătească 1.400.000 lei pe an pentru taxe și impozite doar pentru clădire, doar pentru faptul că această clădire există. Mai sunt și taxele și impozitele pe profit, cele datorate la ANAF, cele la CAS plătite pentru angajați. Și așa ajunge investitorul din HoReCa, după un risc investițional și credite luate, după nopți nedormite, să se uite la o clădire care lui nu îi mai lasă nimic în buzunar și produce doar pentru stat. Acest sector ajunge să fie extrem de nerentabil, fiindcă e tratat fiscal și ca taxare la fel ca alte business-uri care au rentabilitate mult mai bună. Ne apropiem spre un impas. Noi, cei care am investit să asigurăm condiții turistului, care aduce bani din altă parte și îi lasă la noi în oraș și contribuie la economia locală, am ajuns să fim foarte îngrijorați de viitorul sectorului. Acesta este un semnal de alarmă, fiindcă cu toții, și vorbesc în numele aproape tuturor hotelurilor mari din Sibiu, suntem extrem de îngrijorați”, a adăugat Oprea Nicolae Carabulea.

Marii hotelieri din Sibiu, dezamăgiți de modul în care Primăria a gestionat creșterea impozitelor

Nemulțumirile hotelierilor sunt amplificate de modul în care, potrivit lor, Primăria Sibiu a gestionat procesul de consultare. General Hotel Group SRL, prin Oprea Nicolae Carabulea, a solicitat accesul la ședința extraordinară a Consiliului Local din 30 decembrie, în cadrul căreia urma să fie votat proiectul de hotărâre, invocând prevederi din Codul administrativ și din regulamentul de funcționare al forului deliberativ. Cu toate acestea, el nu a putut lua cuvântul în cadrul acestei ședințe.

„S-a pus în dezbatere publică acest proiect de hotărâre de Consiliul Local, cu o săptămână înainte de Crăciun, în 16 decembrie, cu termen până în 23 decembrie. Eu, împreună cu avocații mei, am intervenit și am semnalat că nu este destul timp, dată fiind perioada sărbătorilor, pentru a formula niște puncte de vedere și pentru a le prezenta într-un mod transparent. În plus, nu se respecta nici termenul legal, de minimum 10 zile, pentru consultare. În acel moment, când am sesizat, a fost prelungită automat perioada până în 30 decembrie. Ne-am exprimat dorința de a participa la ședința extraordinară și am cerut credențialele pentru a accesa videoconferința, după care, ieri, 29 decembrie, când am văzut că nu le primim, avocata a solicitat din nou accesul și ni s-a transmis că este doar o ședință formală și nu o dezbatere publică. De asemenea, ni s-a spus că, dacă avem ceva de adăugat, să transmitem în scris”, a transmis Oprea Nicolae Carabulea.

Proprietarii hotelurilor din Sibiu spun că timpul pentru dezbaterea proiectului privind majorarea impozitului a fost mult prea scurt, iar observațiile lor nu au putut fi luate în seamă. De asemenea, ei precizează că majorarea cotei de impozit pe clădirile nerezidențiale deținute de persoanele juridice, cu un procent de 16,154%, îi va lovi direct, iar dările pe care le vor avea de făcut către stat vor crește substanțial. Hotelierii avertizează că, în aceste condiții, afacerile lor nu mai sunt profitabile.

Potrivit reprezentantului General Hotel Group SRL, clădirile nerezidențiale sunt tratate la grămadă – hoteluri, birouri, spații de producție – fără nicio diferențiere, iar Codul fiscal prevede că aceste cote trebuie stabilite pe baza unor criterii economice, sociale și geografice.

„Clădirile nerezidențiale pot avea diverse destinații. Există spații de producție, birouri, hoteluri, iar acestea nu sunt diferențiate în niciun fel în hotărâre, se aplică un impozit de 16,154%. Pe noi, cei din HoReCa, ne afectează mult fiindcă depindem de sezon, de turiști, de situația economică a turiștilor, care și ea a scăzut drastic. Veniturile noastre depind de ceva ce nu e sigur. Nu este sigur că turistul va avea 1.000 sau 2.000 de lei la dispoziție să cheltuie în Sibiu. Mai mult, mai există un articol din legea Codului fiscal, care spune că această cotă adițională se stabilește pe baza unor criterii economice, sociale, geografice, iar aceste criterii și justificări pentru această majorare nu au fost prezentate și dezbătute, doar s-au aplicat. Eu, personal, mă voi trezi cu 200.000 lei în plus de plată, față de cei 1.200.000 lei pe care îi plătesc deja. Afacerea mea devine nerentabilă. Este imperios necesar să ne consultăm cu agenții economici înainte de a lua asemenea decizii cu impact mare”, a adăugat Carabulea.

Hotelierii pregătesc o petiție: „Vrem dialog”

În acest context, proprietarii hotelurilor din Sibiu anunță că vor redacta o petiție comună, alături de federațiile din domeniu, prin care vor solicita un dialog real cu autoritățile locale înainte de adoptarea unor măsuri cu impact major asupra mediului economic.

„Operăm la aproximativ 60% din veniturile de dinainte de pandemie și a rămas un vis să mai atingem vreodată cifrele din anul 2019. Investim, renovăm, creștem atractivitatea orașului pentru turiști, dar ajungem să ne întrebăm dacă aceste investiții mai sunt sustenabile. Vrem să redactăm o petiție din partea tuturor hotelierilor și a federației prin care solicităm să fim primiți la un dialog, la masă, astfel încât să fie luate în calcul aceste aspecte în momentul în care sunt luate decizii care ne privesc în mod direct. Am ajuns ca și investitori să ne uităm la clădirile acestea de referință pentru oraș și să ne gândim dacă mai face sens această investiție”, a conchis Oprea Nicolae Carabulea.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2026, a fost aprobat, în ședința extraordinară din 30 decembrie, cu 16 voturi pentru și 6 voturi împotrivă. Consilierii PSD și AUR sunt cei care s-au opus adoptării hotărârii.