interzis 3 zile pentru tir-uri pe valea oltului de anul nou

CNAIR informează conducătorii auto că, în perioada sărbătorilor de Anul Nou, pe DN7 vor fi instituite restricții de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane.
Restricțiile se aplică pe tronsonul: Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Vestem (intersecția DN7 cu DN1), în ambele sensuri, după cum urmează:
- Miercuri, 31 decembrie 2025: 18:00 – 22:00
- Joi, 1 ianuarie 2026: 06:00 – 22:00
- Vineri, 2 ianuarie 2026: 06:00 – 22:00
Sunt exceptate vehiculele prevăzute în Anexa nr. 2 a Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018. Încălcarea restricțiilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă.
