ninsoare abundentă la sibiu: 5 autospeciale acționează pe arterele principale, în giratorii și pe străzile în pantă și rampă

În contextul ninsorilor din ultimele ore, operatorul Soma Sibiu, desemnat de Primăria Sibiu pentru deszăpezire, a demarat intervențiile în teren pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

Acțiunile de prevenire și combatere a poleiului au început astăzi, 30 decembrie, în jurul orei 14:00, când au fost mobilizate cinci autospeciale. Utilajele au intervenit inițial pe arterele principale ale orașului, în giratorii, pe străzile în pantă și rampă, urmând ca ulterior să se acționeze pe toate străzile încadrate în prioritatea 1 și, parțial, pe cele din prioritatea 2.

În paralel, echipele operatorului au împrăștiat manual material antiderapant pe scări, în stațiile de autobuz și pe trotuare. Aceste activități sunt în desfășurare și vor continua inclusiv pe parcursul nopții.

Având în vedere intensificarea ninsorii, încă două utilaje au fost trimise suplimentar în teren. În total, șapte autospeciale acționează în prezent pe străzile municipiului pentru deszăpezire.

Intervenții mecanizate pentru prevenirea și combaterea poleiului au loc și în stațiunea Păltiniș.