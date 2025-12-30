noi dotări moderne la spitalul tbc sibiu: paturi pentru pacienți supraponderali și aparatură de ultimă generație

La Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu s-a finalizat cu succes un amplu program de investiții în dotarea cu aparatură și echipamente medicale moderne pentru diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor pulmonare.

Achizițiile realizate în cursul anului 2025 au vizat, în principal, creșterea calității actului medical, îmbunătățirea acurateței diagnosticului și oferirea unor condiții optime pentru tratament și recuperare pacienților.

„Preocuparea conducerii spitalului a fost constant orientată către investiții în aparatură medicală modernă, care să răspundă nevoilor actuale ale pacienților și să susțină activitatea cadrelor medicale, oferindu-le instrumentele necesare pentru a practica un act medical sigur și performant. Considerăm că dotarea cu echipamente de ultimă generație este un pas esențial pentru creșterea calității serviciilor medicale oferite și pentru alinierea la standardele actuale din domeniul medical”, a declarat Cristian Roman, manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Noile echipamente medicale, achiziționate în cursul acestui an, permit utilizarea unor tehnologii de ultimă generație, esențiale în evaluarea și monitorizarea afecțiunilor respiratorii, contribuind totodată la eficientizarea activității personalului medical.

„Având în vedere faptul că tot mai mulți medici din cadrul spitalului au obținut competențe pentru efectuarea de investigații de poligrafie cardio-respiratorie, cu scopul de a diagnostica apneea în somn, a fost necesară achiziționarea de aparatură nouă, respectiv poligrafe cardio-respiratorii și aparate auto CPAP și BI-PAP, pentru a le oferi posibilitatea de a lucra și acestor colegi. De asemenea, ținând cont de faptul că unii dintre pacienții noștri sunt obezi, au fost achiziționate încă 4 paturi pentru persoane supraponderale, care rezistă la peste 250 de kilograme. Achiziționarea acestei aparaturi moderne reprezintă un real sprijin pentru activitatea secției și pentru echipa medicală. Ne bucurăm că există o preocupare constantă pentru modernizarea bazei tehnice, deoarece aceasta are un impact direct asupra calității îngrijirilor medicale oferite pacienților cu afecțiuni pulmonare”, spune dr. Ioan Drăghilă, Medic Șef Secția Pneumologie II.

La rândul său, doamna doctor Lavinia Danciu, Director Medical al unității noastre sanitare, a subliniat progresul realizat în acest domeniu prin achiziționarea noii aparaturi.

„Suntem mulțumiți de creșterea capacității de tehnologizare a spitalului prin dotarea cu aparatură modernă, care ne permite să oferim investigații și tratamente mai eficiente. Noile echipamente ne permit să realizăm investigații mai precise, să stabilim diagnostice corecte într-un timp mai scurt și să adaptăm tratamentele în funcție de nevoile fiecărui pacient. Ne dorim ca și în anii următori să continuăm procesul de înlocuire a aparaturii vechi cu echipamente noi, performante, astfel încât pacienții noștri să beneficieze de cele mai bune condiții de diagnostic și tratament”, a declarat dr Lavinia Danciu, Director medical Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Printre aparatele achiziționate se numără un nou aparat GeneXpert, echipament modern de diagnostic molecular, o tehnologie de ultimă generație care contribuie semnificativ la creșterea calității și rapidității serviciilor medicale oferite pacienților, oferind un diagnostic mult mai rapid, sigur și de înaltă performanță; un dispozitiv de asistare a tusei și de mobilizare a secrețiilor respiratorii, utilizat în special pentru pacienții cu afecțiuni pulmonare care au dificultăți în eliminarea mucusului din căile respiratorii, precum bronșiectazii, BPOC, fibroză chistică sau bronșite cronice, un aparat de terapie electromagnetică, eficient în anumite afecțiuni respiratorii, precum BPOC, astm bronșic, fibroză pulmonară, sechele post-infecții respiratorii

(inclusiv după pneumonii sau infecții virale severe), cu scopul de a susține recuperarea și de a ameliora simptomele, precum și mai multe poligrafe cardio-respiratorii, aparate auto CPAP, Bi-PAP, spirografe, electrocardiografe, monitoare funcții vitale, capnografe, paturi pentru pacienți supraponderali, aparat nebulizare, luminometru pentru măsurat bacterii și set aparate fitness în aer liber.

Valoarea achizițiilor este de aproximativ 1 milion de lei, aproape 500 000 de lei fiind alocați de către Consiliul Local Sibiu, prin Agenda de Sănătate 2025, iar alți aproximativ 500 000 de lei reprezentând venituri proprii.

Conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, unitate aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu, va continua și în anii următori investițiile în infrastructura medicală, cu scopul de a răspunde cât mai bine nevoilor pacienților și de a susține dezvoltarea continuă a actului medical.