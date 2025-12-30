revelion în sibiu: ce prețuri au rămas pentru cei care rezervă pe ultima sută de metri

Cei care nu și-au făcut încă planuri pentru Revelion mai au șanse să găsească locuri de cazare în Sibiu, la prețuri accesibile. Chiar și pe ultima sută de metri, pentru un sejur de două nopți, între 31 decembrie și 2 ianuarie, prețurile pentru un cuplu variază între 600 și 5.000 de lei, în funcție de locație și condiții.

În Sibiu există încă unități de cazare disponibile, inclusiv în zona centrală. De exemplu, la Pensiunea Sibiana, două nopți de cazare costă puțin peste 680 de lei, iar la Pensiunea Transilvania prețul ajunge la 700 de lei. Același tarif este practicat și de Casa Evanti, Stella di Monte și Pensiunea Floare de Colț, pentru sejurul 31 decembrie – 2 ianuarie.

La polul opus se află unități de cazare cu prețuri considerabil mai ridicate, inaccesibile pentru multe buzunare. Astfel, închirierea unui apartament cu o cameră la Studio 7 – The Lake Home ajunge la 5.000 de lei pentru perioada Revelionului, iar la Artsans Boutique prețul depășește 2.000 de euro pentru același interval.

Gradul de ocupare este ridicat în majoritatea pensiunilor din oraș. „Pensiunea este ocupată aproape 100%. Mai am doar două camere închiriate pentru o singură noapte, restul au fost rezervate pentru trei nopți. Cei mai mulți turiști au făcut rezervările din timp, dar au fost și persoane care s-au hotărât mai târziu. De Revelion este totul ocupat. Toți au cerut camere duble; camera triplă și suita s-au închiriat mai greu”, a declarat Mihaela, proprietara Pensiunii Ela.

Situația este similară și în alte unități de cazare. „Suntem ocupați în proporție de 90%. Majoritatea rezervărilor au fost făcute din timp. Avem atât turiști străini, cât și din țară”, a precizat Sergiu Negru, reprezentantul Casei Grinda din Sibiu.

Concert în Piața Mare și petreceri de Revelion în oraș

Sibiul oferă și în acest an o gamă variată de evenimente pentru noaptea dintre ani, potrivite pentru toate bugetele. Prețurile petrecerilor de Revelion pornesc de la câteva zeci de lei și pot depăși 1.200 de euro, în cazul sejururilor exclusiviste.

Cei care nu doresc să cheltuiască sume mari se pot bucura de concertul gratuit din Piața Mare, organizat de Primăria Sibiu. Line-up-ul este deja stabilit: trupa Cargo va urca pe scenă cu rock clasic, iar DJ-ul sibian Funky Drop va întreține atmosfera înainte și după concertul principal.

De asemenea, Delia va susține un concert în noaptea de 31 decembrie, la Backyard, pentru cei care preferă petrecerile în spații private.

