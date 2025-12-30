risc ridicat de avalanșă în munții făgăraș: recomandările salvamontiștilor

Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu avertizează turiștii și pasionații de drumeții montane că, în Munții Făgăraș, se menține risc ridicat de avalanșă, gradul 3 (însemnat), valabil de marți, 30 decembrie 2025, ora 14:00 și până miercuri, 31 decembrie 2025, ora 20:00

Peste altitudinea de 1.800 m, vântul puternic a favorizat formarea de plăci de zăpadă instabile, mai ales pe creste și pe versanții nordici. Stratul de zăpadă proaspăt depus se află peste un strat vechi, înghețat, cu aderență redusă, ceea ce crește riscul de declanșare a avalanșelor de dimensiuni mici și medii chiar la sarcini reduse. Pe anumite pante abrupte, pot apărea și avalanșe spontane.

La altitudini sub 1.800 m, stratul de zăpadă este mai redus, dar sunt posibile curgeri sau avalanșe mici, în special între 1.600 și 1.800 m, pe versanții umbriți.

Recomandări pentru turiști:

Evitați traseele alpine și zonele expuse, cum sunt crestele, văile înclinate și culoarele de avalanșă.

Nu părăsiți traseele marcate și evitați pantele cu acumulări de zăpadă.

Echipamentul de iarnă adecvat este obligatoriu; deplasările în zonele înalte fără experiență și echipament corespunzător sunt puternic descurajate.

Consultați zilnic buletinele nivometeorologice și prognoza meteo înainte de plecare.

În caz de urgență, apelați 112 sau Dispeceratul Salvamont.

Salvamont Sibiu monitorizează permanent condițiile și va reveni cu actualizări dacă situația o va impune.