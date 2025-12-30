sute de petarde interzise, confiscate de polițiști la iacobeni

În cursul zilei de ieri, 29 decembrie 2025, în jurul orei 15:20, polițiștii de la Postul de Poliție Iacobeni s-au deplasat la domiciliul unui localnic în vârstă de 20 de ani.

Acolo, polițiștii au descoperit 842 de articole pirotehnice din categoria P1, a căror deținere este interzisă conform Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Întreaga cantitate a fost indisponibilizată, iar cercetările continuă într-un dosar penal pentru deținere fără drept de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

RECOMANDĂRI

Autoritățile reamintesc că prepararea, producerea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea și folosirea articolelor pirotehnice fără drept constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani. În plus, comercializarea articolelor din categoria F1 către persoane sub 16 ani sau de către persoane neautorizate se pedepsește cu închisoare de 3 luni până la 1 an.

Folosirea articolelor pirotehnice din categoria F1 (lumânări scânteietoare, mini-artificii cu risc scăzut) este permisă doar persoanelor care au cel puțin 16 ani și sub supravegherea unui adult responsabil.

Pentru siguranță, poliția recomandă: