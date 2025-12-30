exclusiv tradiția se întrerupe: slujba de bobotează nu se mai ține în piața mare, din motive obiective. unde pot lua credincioșii apa sfințită

Slujba de Bobotează nu va mai avea loc anul acesta în Piața Mare din Sibiu, cel mai probabil din cauza temperaturilor scăzute.

Contactat de jurnaliștii Ora de Sibiu, părintele Calist, eclesiarhul Catedralei Mtropolitane, a confirmat că slujba de Bobotează nu se mai ține în Piața Mare din Sibiu.

„Slujba de Bobotează nu se va mai ține în Piața Mare. Fiecare biserică își va face sfințirea apei. Credincioșii își pot lua apa sfințită de la cea mai apropiată biserică”, a declarat pentru Ora de Sibiu părintele Calist, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane.

Mitropolitul Laurențiu Streza a lipsit și de la ultima ședință a Consiliului Județean Sibiu, unde obișnuia să dea o binecuvântare, iar mesajul său de a fost transmis de pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan.

Slujba de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu va fi oficiată de I.P.S Laurențiu Streza.

Boboteaza,Sibiu, Piața Mare, 2022

Pe lângă starea de sănătate a Mitropolitului Laurențiu Streza, organizatorii au invocat și temperaturile scăzute din această perioadă, dar și faptul că, în ultimii ani, mulți credincioși preferau să ia apa sfințită direct de la bisericile de cartier.

Pentru sărbătoarea Bobotezei, au fost deja pregătite peste 20.000 de sticle cu apă sfințită, care vor fi distribuite în bisericile din municipiul Sibiu, proporțional cu numărul de credincioși arondați fiecărei parohii.