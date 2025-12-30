trafic extrem de îngreunat din cauza viscolului și ninsorii abundente pe autostrada a1 sibiu - deva

Traficul rutier se desfășoară îngreunat, în după-amiaza zilei de marți, 30 decembrie, pe autostrada A1 Sibiu – Deva.
Potrivit primelor informații, ninsoarea abundentă i-a făcut pe șoferii care circulau pe autostrada A1, Sibiu – Deva, să oprească pe banda de urgență în zona viaductului de la Cristian. Cel mai probabil, iarna i-a luat prin surprindere, iar mulți șoferi aveau încă montate anvelopele de vară.
La nivelul județului se acționează cu utilaje și material antiderapant pe sectoarele de drum afectate, în vederea menținerii circulației rutiere în condiții de siguranță.
Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă, să mărească distanța între autovehicule și să se asigure foarte bine înaintea oricărei manevre de schimbare a direcției de mers.
