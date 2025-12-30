un titular de bază, primul plecat de la fc hermannstadt. clubul i-a urat mult succes în carieră

FC Hermannstadt a anunțat că a reziliat de comun acord contractul cu luxemburghezul Vahid Selimovic, jucător care fusese exclus din lot în urmă cu o lună.

După gafe repetate în defensiva sibiană, Vahid Selimovic a fost exclus din lot la finalul luni noiembrie și s-a antrenat separat. În meciul din runda a 13-a, FC Hermannstadt – Csikszereda, Selimovic a gafat incredibil la scorul de 0-0, când a pasat direct la un adversar, care a marcat. Apoi, în etapa a 15-a, la duelul cu Oțelul, fundașul a fost eliminat după ce l-a lovit pe Iacob fără minge, la un corner.

Foto: FC Hermannstadt

”F.C. Hermannstadt și fundașul central din Luxembourg, Vahid Selimovic, au ajuns la o înțelegere amiabilă cu privire la rezilierea contractului în vigoare. Mult succes în carieră, Vaha!” este postarea dată publicității de clubul sibian.

În acest sezon, Selimovic a bifat 14 meciuri de campionat pentru sibieni, totalizând 1137 de minute pe teren.

În locul său, sibienii l-au adus deja pe bulgarul Bozhidar Chorbadzhiysk.