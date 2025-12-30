usr reaprinde subiectul ieșirii sibiului din adi eco. primarul fodor: „nu ne permitem astfel de consecințe financiare”

Municipiul Sibiu nu poate ieși din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ECO Sibiu. Potrivit primarului Astrid Fodor, retragerea ar aduce cu sine consecințe financiare enorme. Discuțiile pe seama acestui subiect au luat naștere marți, în ședința extraordinară a Consiliului Local, când s-a aprobat plata cotizației datorate de Municipiul Sibiu în calitate de membru al asociației.

ADI ECO Sibiu gestionează sistemul integrat de colectare și transport al deșeurilor pentru toate unitățile administrativ‑teritoriale din județ. Finanțarea se face din cotizațiile anuale ale localităților, proporțional cu numărul de locuitori, și din contribuții ale Consiliului Județean Sibiu.

Municipiul Sibiu, în calitate de membru al Asociației, este obligat să plătească anual această cotizație. Stabilită inițial la suma de 1 leu/locuitor/an, Sibiul a trebuit să plătească suma de 169.177 lei. În luna aprilie, s-a propus ca, începând cu anul 2025, cotizația să fie la nivelul de 2,5 lei/persoană/an, precum și indexarea anuală cu rata inflației, însă proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a Consiliului Local Sibiu. Apoi, în luna iunie, s-a aprobat, pentru anul 2025, plata cotizației ce îi revine Municipiului Sibiu la nivelul cotizației aferente anului 2024, respectiv suma de 169.177 lei, urmând ca în cazul majorării cuantumului prin hotărârea Adunării Generale a ADI ECO Sibiu, să fie achitată diferența.

În 5 decembrie 2025, în ședința Adunării Generale a ADI ECO, s-a aflat un proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației de membru începând cu anul 2025, precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2025. Pentru acoperirea cheltuielilor, s-a propus o cotizație de 2,25 lei/persoană/an, atât pentru CJ Sibiu, cât și pentru UAT-urile urbane și rurale membre. Raportat la populația Sibiului de 161.309 persoane, municipiul ar trebui să plătească o cotizație de 362.945 lei. Municipiul Sibiu a votat împotriva acestei propuneri, însă proiectul a fost adoptat cu 22 de voturi pentru.

Astfel, consilierii locali au fost nevoiți să aprobe marți un proiect de hotărâre pentru plata diferenței cotizației aferente anului 2025, în sumă de 193.768 lei.

Proiectul a generat noi discuții despre posibilitatea retragerii Municipiului Sibiu din ADI ECO. „Am avut proiectul în luna iunie cu aprobarea cotizației (…) unde am avut din nou discuția despre municipiul Sibiu și ADI ECO și ne-ați spus tranșant că nu se poate ieși din ADI ECO, că nu permite statutul, dar sunt din nou discuții cu președinta Consiliului Județean pentru îmbunătățirea fluxului și procedurilor legate de ADI ECO. Nu știu dacă s-au mai întâmplat lucruri, ne-ați spus atunci că discuțiile vor fi despre fundamentarea costurilor și despre analize economice. Nu am văzut nimic în raportul de specialitate, decât faptul că municipiul Sibiu a votat împotrivă. Noi, consilierii USR, vom vota împotriva acestei majorări absurde”, a spus Ionuț Ghișe (USR).

Primarul Astrid Fodor a precizat că majorarea are legătură cu cheltuielile pentru salariile angajaților de la ADI ECO. „Dacă ați citit cu atenție, puteți să vedeți că toată majorarea vine de la cheltuieli de salarizare. Nu eu am întocmit raportul de specialitate, dar de acolo rezultă clar că e vorba de cheltuieli cu salarizarea. (…) Între timp am pregătit și o informare despre ieșirea din ADI ECO și care sunt impedimentele pentru care nu se poate ieși decât cu niște consecințe financiare pe care nu ni le putem permite”, a precizat primarul.