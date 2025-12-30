vreme surprinzătoare la început de an: temperaturi mai mari și precipitații variabile

Luna ianuarie va aduce, în ansamblu, o vreme mai caldă decât normalul perioadei, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit Mediafax, deși vor exista variații de la o săptămână la alta, tendința generală indică temperaturi peste mediile climatologice și episoade cu precipitații mai abundente.

Săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele normale pe întreg teritoriul României, cu posibilitatea unor temperaturi ușor mai scăzute în zona Carpaților Meridionali.

Precipitațiile vor fi peste normal în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, în timp ce regiunile extracarpatice vor înregistra un deficit pluviometric. În restul țării, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul mediilor obișnuite.

Săptămâna 5 – 12 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor depăși valorile normale în toate regiunile, cu abateri termice pozitive mai accentuate în sud-estul țării.

La capitolul precipitații, se estimează cantități excedentare la nivel național, mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în regiunile sud-estice.

Precipitațiile vor fi peste normal în zonele intracarpatice, iar în restul țării se vor încadra, în general, în limitele normale.

Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

Mediile termice vor rămâne ușor peste cele specifice perioadei, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi, în cea mai mare parte a României, apropiate de valorile normale pentru acest interval.

Meteorologii atrag atenția că prognoza are un caracter orientativ, iar evoluțiile zilnice pot suferi modificări, în funcție de dinamica maselor de aer.