blocaj de 3 ore pe valea oltului: un tir a derapat și se încearcă repunerea acestuia pe carosabil / foto video

Traficul rutier pe Valea Oltului este blocat total pe ambele sensuri, după ce zăpada abundentă a pus în dificultate mai multe TIR-uri.

UPDATE4, ora 18:20: TIR-ul a fost repus pe carosabil, iar traficul rutier a fost deblocat. Totuși, se formează în continuare cozi de câțiva kilometri, iar circulația se desfășoară îngreunat.

UPDATE3 ora 17:46 – Cu ajutorul unui utilaj de deszăpezire se încearcă repunerea TIR-ului pe carosabil. Traficul este în continuare blocat total.

UPDATE2, ora 17:18 – Potrivit șoferilor prinși în trafic, circulația rutieră este în continuare complet blocată. La fața locului se află mai multe echipaje de Poliție care încearcă să deblocheze traficul.

“Din cauza unui autocamion staționat pe partea carosabilă, din motive ce urmează a fi clarificate, utilajele de deszăpezire nu au putut interveni eficient cu lamă și material antiderapant. În zonă se înregistrează ninsori abundente, care afectează condițiile de trafic.” transmite DRDP Craiova

UPDATE: Potrivit ultimelor informații, un TIR a derapat la granița dintre județele Sibiu și Vâlcea. Traficul este în continuare blocat total deoarece utilajele de deszăpezire nu pot să intervină.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit primelor date, traficul rutier este blocat în zona Râul Vadului, zeci de șoferi fiind nevoiți să se oprească pe marginea carosabilului. Acolo, mai multe TIR-uri nu pot înainta din cauza zăpezii care măsoară pe alocuri și 7-8 centimetri.

La nivelul județului Sibiu se acționează cu utilaje și material antiderapant pe sectoarele de drum afectate, în vederea menținerii circulației rutiere în condiții de siguranță. Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă, să mărească distanța între autovehicule și să se asigure foarte bine înaintea oricărei manevre de schimbare a direcției de mers.

