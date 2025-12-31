autostrada a1 sibiu – pitești: lucrările pe cel mai dificil lot, boița – cornetu, la final de decembrie. compară cu lunile anterioare / video galerie

Lucrările pe secțiunea Boița – Cornetu a Autostrăzii Sibiu – Pitești au continuat și în luna decembrie, potrivit datelor publicate de CNAIR și analizelor Asociației Pro Infrastructură. Este cel mai dificil lot al autostrăzii, desfășurat integral în zona montană.

Stadiul fizic al lucrărilor aeste tot la aproximativ 7%, iar pe șantier se lucrează inclusiv în regim continuu, în special la structuri. Un punct-cheie este tunelul Robești, unde forajele au depășit 170 de metri pe una dintre galerii.

În paralel, CNAIR a anunțat depunerea documentațiilor pentru noi autorizații de construire, inclusiv pentru tunelul Boița 1 și mai multe viaducte, ceea ce va permite extinderea lucrărilor în perioada următoare.

Secțiunea Boița – Cornetu are peste 31 de kilometri, include șapte tuneluri și este considerată cea mai complexă porțiune a Autostrăzii Sibiu – Pitești.

Ora de Sibiu va continua să urmărească lunar evoluția lucrărilor pe acest sector.