Pompierii sibieni au intervenit de urgență, miercuri, 31 decembrie, în orașul Miercurea Sibiului, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism parcat.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat, cuprinzând în totalitate autoturismul.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Mașina a ars însă complet, fiind distrusă în urma incendiului.
Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii focului a fost un scurtcircuit produs la nivelul compartimentului motor.
Ultima oră
- Autoturism parcat în fața porții, mistuit de flăcări în Miercurea Sibiului / foto 2 minute ago
- Doi atacanți de la Sibiu, în clasamentul ocaziilor ratate în campionat. Unul nu a reușit deloc să marcheze 37 de minute ago
- Un fotbalist de la FC Hermannstadt, în topul celor mai buni dribleuri din Superliga 3 ore ago
- Primarul Adrian David urează locuitorilor Avrigului un an prosper și liniștit / video 3 ore ago
- Mesajul de Anul Nou al primarului din Sadu, Valentin Ivan: „Voi, oameni buni, sunteți inimile care bat în același ritm pentru binele comunității” / video 4 ore ago