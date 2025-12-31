autoturism parcat în fața porții, mistuit de flăcări în miercurea sibiului / foto

Pompierii sibieni au intervenit de urgență, miercuri, 31 decembrie, în orașul Miercurea Sibiului, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism parcat.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat, cuprinzând în totalitate autoturismul.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Mașina a ars însă complet, fiind distrusă în urma incendiului.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii focului a fost un scurtcircuit produs la nivelul compartimentului motor.