cât costă noile zboruri sibiu – milano bergamo cu wizz air: city break de la 158 de lei dus-întors

Zborurile directe dintre Sibiu și Milano Bergamo, operate de compania aeriană Wizz Air, vor fi lansate începând cu 6 ianuarie 2026, potrivit unui comunicat al Aeroportului Internațional Sibiu. Noua rută vine să completeze oferta de destinații din Italia și oferă o alternativă atractivă pentru cei care își doresc un city break într-una dintre cele mai populare metropole europene.

În sezonul de iarnă, cursele vor fi operate de două ori pe săptămână, marțea și sâmbăta, urmând ca din 30 martie 2026, odată cu trecerea la sezonul de vară, frecvența să crească la trei zboruri săptămânale.

Cât costă biletele la lansarea rutei

O verificare realizată direct pe site-ul Wizz Air arată că, la momentul lansării vânzărilor, tarifele sunt neobișnuit de scăzute. Pentru perioada 13–20 ianuarie 2026, biletele sunt disponibile la prețul de 79 de lei pe sens, atât la dus, cât și la întors.

Astfel, un zbor dus-întors Sibiu – Milano Bergamo poate fi rezervat pentru doar 158 de lei, cu toate taxele incluse, fără a fi necesar un abonament Wizz Discount Club.

De ce aceste prețuri pot crește rapid

Tarifele afișate sunt valabile la datele verificate, însă ele pot crește pe măsură ce cererea se intensifică. În mod obișnuit, companiile aeriene low-cost scot la vânzare un număr limitat de bilete la prețuri foarte mici, iar pe măsură ce locurile se ocupă, costul călătoriei crește.

Acest lucru este valabil mai ales pentru rutele noi, unde interesul este ridicat imediat după lansare. Apropierea datei de plecare și gradul de ocupare al aeronavei influențează decisiv prețul final.

Ce este inclus în prețul de 158 de lei

Tariful de bază include transportul aerian și taxele de aeroport, precum și un bagaj mic de mână, care trebuie plasat sub scaunul din față și să respecte dimensiunile maxime de 40 x 30 x 20 de centimetri. Serviciile suplimentare, precum trollerul de cabină sau bagajul de cală, se plătesc separat și pot majora semnificativ costul total al biletului.

Când este cel mai avantajos un city break la Milano

Cele mai bune prețuri pentru zborurile Sibiu – Milano Bergamo se regăsesc în lunile de iarnă, în special în ianuarie și februarie, perioade considerate extrasezon turistic. În aceste luni, nu doar biletele de avion sunt mai ieftine, ci și cazările, iar orașul este mai puțin aglomerat decât în primăvară sau vară.

Zborurile operate în timpul săptămânii sunt, de regulă, mai accesibile decât cele din weekend, iar flexibilitatea datelor rămâne un avantaj important pentru obținerea celor mai mici tarife.

O rută cu impact pentru Aeroportul Sibiu

Noua conexiune directă Sibiu – Milano Bergamo întărește legătura aeriană dintre Sibiu și Italia, alături de zborurile deja existente către Roma, și oferă mai multă flexibilitate atât pentru călătorii turistice, cât și pentru cei care merg în interes de afaceri sau pentru a-și vizita familia.

Cu bilete disponibile de la 158 de lei dus-întors la momentul lansării, ruta Sibiu – Milano are potențialul de a deveni una dintre cele mai căutate conexiuni internaționale operate de pe Aeroportul Internațional Sibiu în 2026.