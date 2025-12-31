cod galben de vânt în județul sibiu: avertizarea durează mai multe ore

Județul Sibiu se află miercuri, 31 decembrie, sub avertizare COD GALBEN de vânt, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Alte 25 de județe din țară sunt afectate integral sau parțial de intensificări ale vântului și fenomene meteo periculoase.

Pe lângă Sibiu, avertizarea vizează județele: Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna, Buzău, Prahova, Brașov, Argeș, Vâlcea, Alba, Hunedoara, Gorj, Caraș-Severin, Mehedinți, Dâmbovița, Dolj, Olt și Teleorman.

Meteorologii anunță că în nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, iar precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare viscolită.

În vestul și sudul Olteniei, dar și în sud-vestul Munteniei, rafalele de vânt vor atinge, de asemenea, 50-70 km/h.

În zona montană, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali, vântul va avea intensificări de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 de metri rafalele pot ajunge la 90-120 km/h. În aceste zone, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va fi redusă.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h, vor fi semnalate local și în restul Transilvaniei, precum și pe litoral.

Avertizarea COD GALBEN este valabilă miercuri, între orele 8:00 și 20:00.