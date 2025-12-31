cine sunt cei doi bărbați decedați în accidentul de marți de la valea arpașu mare

Un grav accident s-a produs marți, 30 decembrie, în jurul orei 15:00, în zona Valea Arpașu Mare, județul Sibiu. Spre seară, în jurul orei 21:30, un apel la 112 anunța un autocamion căzut într-o râpă, fiind și două victime.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos. Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că o autoutilitară destinată transportului de lemne, care circula pe un drum forestier, a părăsit carosabilul și a căzut într-o râpă cu o adâncime de aproximativ 120 de metri.

Din păcate, echipajele medicale ajunse la locul evenimentului au găsit două persoane decedate. Este vorba despre doi bărbați în vârstă de 46 și 57 de ani, ambii din localitatea Arpașu de Jos.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, bărbații găsiți decedați ar fi: pădurarul Ocolului Silvic din Arpașu de Jos, Romulus Trandafir, și șoferul Ocolului, Marcel Vizante. Aceștia se aflau în timpul serviciului și, pe parcursul zilei de ieri, au efectuat mai multe transporturi de lemne. Cei doi distribuiau material lemnos persoanelor care aveau bonuri eliberate de Primărie sau care achitaseră contravaloarea acestuia. Marcel Vizante ar fi fost angajat ca șofer al Ocolului Silvic de doar două săptămâni iar autocamionul ar fi derapat din cauza carosabilului alunecos.

Cumplitul accident s-ar fi produs în timpul zilei, în jurul orei 15:00, însă autoritățile i-au găsit abia în jurul orei 22:30, după ce familiile au anunțat la 112, că aceștia nu mai răspundeau la telefon.

CITEȘTE ȘI: Accident cumplit pe Valea Arpașu Mare: doi bărbați morți. Veneau cu lemne din pădure / foto