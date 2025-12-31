doi atacanți de la sibiu, în clasamentul ocaziilor ratate în campionat. unul nu a reușit deloc să marcheze

Vârfurile lui FC Hermannstadt, Aurelian Chițu și Marko Gjorgjievski sunt în topul ocaziilor mari ratate în prima parte a sezonului.

Atacanții lui FC Hermannstadt, Aurelian Chițu și Marko Gjorgjievski sunt printre jucătorii care au irosit cele mai multe ocazii în actualul sezon al Superligii.

În statisticile Superbet, Luis Munteanu este primul în topul ocaziilor mari ratate, cu 9 șanse irosite. Cu câte 8 ocazii mari ratate este un grup de trei atacanți, printre care și Aurelian Chițu, de la FC Hermannstadt. Urmează apoi un grup de jucători cu câte 7 șanse importante irosite, printre ei fiind și Marko Gjorgjievski.

Atacantul adus de la CFR Cluj, Marko Gjorgjievski este una din multele dezamăgiri din acest sezon, macedoneanul fiind fără gol în Superliga, în 15 meciuri și 710 minute pe teren.

Aurelian Chițu are 3 goluri în cele 21 de meciuri de campionat în prima parte a sezonului, în care a totalizat 1196 de minute pe teren. Chițu mai reușise să marcheze în meciul de la Craiova, când mingea depășise linia porții, dar golul nu a fost validat de VAR.

Cea mai mare ocazie irosită îi aparține însă lui Jair, în meciul cu FC Argeș, când brazilianul a ratat cu poarta goală.

Cu doar 17 goluri în 21 de meciuri, sibienii sunt penultimii în topul golurilor marcate. Mai slab stă doar Petrolul, cu 16 goluri.

FC Hermannstadt și-a fixat cantonamentul de iarnă în perioada 3-13 ianuarie, echipa urmând să meargă în aceeași locație ca anul trecut, la Hotel Royal Seginius din Lara.