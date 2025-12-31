efect colateral al accidentului de pe valea apașului: locuitorii din ucea au rămas fără apă potabilă

Apa din localitatea Ucea nu mai este sigură pentru consumul public după tragicul accident produs ieri, 30 decembrie, în care doi muncitori ai Ocolului Silvic Arpașu de Jos și-au pierdut viața.
Incidentul a implicat un autocamion căzut într-0 râpă, a cărui motorină s-a scurs în proximitatea captării de apă, contaminând temporar rețeaua publică.
Compania Aromapa Serv SRL a transmis un comunicat prin care avertizează populația:
- APA NU ESTE POTABILĂ! NU SE CONSUMĂ!
- Este strict interzisă folosirea apei pentru băut, gătit, prepararea alimentelor sau igiena orală.
- Apa poate fi utilizată doar pentru uz menajer (spălat, curățenie).
Se intervine de urgență pentru remedierea situației, iar autoritățile promit că populația va fi anunțată imediat ce apa va fi sigură pentru consum.
