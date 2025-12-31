medieșeanul care și-a amenințat mama cu moartea a fost arestat preventiv

Medieșeanul în vârstă de 20 de ani, ce și-a amenințat cu moartea propria mamă, a fost reținut pentru 30 de zile.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, distrugere și încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecție.

Potrivit Poliției Municipiului Mediaș, incidentul a avut loc pe 29 decembrie, când o femeie de 41 de ani a sesizat autoritățile că fiul său ar fi amenințat-o cu moartea și i-ar fi tăiat cablul de televiziune. În luna noiembrie 2025, Judecătoria Mediaș emisese deja un ordin de protecție împotriva tânărului.

Polițiștii s-au deplasat rapid la domiciliul victimei, iar în prezența lor, tânărul și-a pierdut cumpătul și i-a adresat amenințări cu moartea mamei sale.