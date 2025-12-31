Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, a transmis un mesaj de încurajare și urări pentru 2026.
Acesta îndeamnă la optimism și speranță, dorind tuturor sănătate, pace și bucurie în familie.
“Pășim în noul an cu încredere si speranță. Vă urez ca toate visurile să vi se împlinească în 2026, să aveți parte de sănătate, pace și bucurie în familie! La mulți ani!” a transmis Bogdan Trif, președinte PSD Sibiu
Ultima oră
- Mesaj de Anul Nou de la liderul PSD Sibiu: „Să aveți parte de sănătate, pace și bucurie în familie!” 2 minute ago
- Spargeri repetate pe Bulevardul Victoriei din Sibiu: proprietarii afacerilor sunt disperați / video 39 de minute ago
- Efect colateral al accidentului de pe Valea Apașului: Locuitorii din Ucea au rămas fără apă potabilă o oră ago
- Medieșeanul care și-a amenințat mama cu moartea a fost arestat preventiv o oră ago
- Sibienii care ne-au părăsit în 2025: Delia Stoicescu, Alexandru Stănilă și Alexandru Bacaci, printre cei trecuți la cele veșnice 2 ore ago