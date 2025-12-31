mesajul de anul nou al primarului din sadu, valentin ivan: „voi, oameni buni, sunteți inimile care bat în același ritm pentru binele comunității” / video

Primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, a transmis un mesaj cald și plin de recunoștință pentru locuitorii comunei.

Anul 2025 a adus pentru Sadu atât provocări, cât și realizări, iar edilul a dorit să marcheze acest moment printr-un mesaj care să reflecte eforturile și succesele comunei. Mesajul său este o invitație la unitate și implicare pentru un viitor mai bun pentru toți locuitorii.

“Dragi sădeni! La fiecare sfârșit de an ne întoarcem privirea spre ceea ce am trăit împreună. Cu bucurii împărtășite, încercări depășite, proiecte duse la capăt cu răbdare și credință. Fiecare dintre noi a pus câte o cărămidă în povestea acestui loc, iar împreună am arătat încă o dată că Sadul nu este doar o comună, Sadul este acasă.

Aici, acasă, totul începe și se termină cu familia. În familiile noastre se nasc valorile care ne țin uniți: respectul pentru muncă, solidaritatea, dragostea pentru locul în care trăim.

Familia este temelia Sadului, iar voi, oameni buni, sunteți inimile care bat în același ritm pentru binele comunității. Anul care trece ne-a învățat că, atunci când suntem uniți, putem face lucruri care păreau imposibile. Am lucrat împreună, am ascultat unii de alții, am pus înainte binele comun.

Unitatea noastră este puterea noastră. Iar anul care vine ne așteaptă cu drumuri noi deschise și cu planuri care devin realitate doar dacă rămânem împreună. Sadul crește atunci când fiecare dintre noi își aduce darul, priceperea, energia și simțul datoriei față de locul care ne-a format.

Construim împreună, acesta nu este doar un slogan, ci o responsabilitate, o datorie față de cei de dinaintea noastră și față de cei care ne vor urma. Și mai ales față de copiii noștri. Ei sunt prezentul care ne privește cu încredere și viitorul care depinde de ceea ce facem astăzi.

Pentru ei modernizăm, pentru ei investim, pentru ei păstrăm vie tradiția, pentru ei gândim un Sadu demn, curat, sigur și prosper. Copiii noștri sunt cea mai frumoasă promisiune a Sadului. Dacă vrem un viitor mai bun, trebuie să-l clădim în fiecare zi pentru ei.

Vă mulțumesc tuturor pentru că, prin fiecare gest, mic sau mare, ați făcut ca Sadul să fie o comunitate puternică și respectată. Vă mulțumesc pentru încredere, vă mulțumesc pentru sprijin și pentru felul în care purtați numele Sadului și în suflet, nu doar în buletin. Să pășim în noul an cu lumină, pace și speranță.

Să rămânem o familie mare, unită, demnă, curajoasă. Să nu uităm niciodată că acolo unde oamenii sunt împreună, Dumnezeu lucrează în bine. La punctul dintre ani, vă urez din inimă:

La mulți ani, Sadul! La mulți ani, dragi sâdeni! Să ne fie anul ce vine mai darnic, mai bun și mai împlinit. Să fie pace în țară, pace în Sadul.” a transmis edilul Valentin Ivan