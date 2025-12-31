primarul adrian david urează locuitorilor avrigului un an prosper și liniștit / video

Adrian David, primarul orașului Avrig, a postat un mesaj emoționant de Anul Nou, în care își exprimă recunoștința față de locuitori și transmite urări de sănătate, liniște și bucurii pentru 2026.

În mesajul său, edilul subliniază importanța comunității și încurajează apropierea față de cei dragi, precum și optimismul pentru anul ce vine.

“Dragii mei,

La cumpăna dintre ani, când lăsăm în urmă ce a fost și privim cu speranță spre ce urmează, vreau să vă transmit, din inimă, gândurile mele bune și urările de sănătate și liniște pentru noul an.

Anul care se încheie nu a fost unul ușor. Fiecare dintre noi am avut provocările noastre, dar, chiar și în momentele dificile, am mers înainte.

Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru implicare și pentru încrederea pe care o arătați zi de zi orașului nostru.

În aceste zile, vă îndemn să fiți aproape de cei dragi, să lăsați în urmă supărările și să pășiți în noul an cu mai multă încredere, bunătate și speranță.

Să aveți un An Nou cu sănătate, pace în suflet și bucurii! La mulți ani!” a transmis edilul Avrigului, Adrian David