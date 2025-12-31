sibienii care ne-au părăsit în 2025: delia stoicescu, alexandru stănilă și alexandru bacaci, printre cei trecuți la cele veșnice

Anul 2025 a fost marcat și de pierderi dureroase pentru comunitatea sibiană. Mai multe personalități locale, care și-au pus amprenta asupra domeniilor în care au activat, s-au stins din viață, lăsând în urmă contribuții valoroase. Printre cei care ne-au părăsit se numără profesori, medici, sportivi și artiști apreciați.

Sibiul a pierdut, în acest an, oameni de mare valoare, iar dispariția lor a adus multă tristețe în familii și în întreaga comunitate. Numeroși sibieni au îndoliat trecerea la cele veșnice a unor profesori universitari, sportivi, asistenți medicali și alte personalități marcante, care au lăsat în urma lor o importantă moștenire profesională și culturală.

Inspectorul școlar pentru învățământ preșcolar și învățământ special, Delia Elena Stoicescu, s-a stins din viață în luna ianuarie, la vârsta de 61 de ani. Ea a fost una dintre vocile care au susținut importanța investițiilor în învățământul special, iar astăzi Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) Nr. 1 din Sibiu îi poartă numele. Contribuția ei a fost una remarcabilă, viața ei exemplară marcând existența tuturor celor care au avut prilejul să o cunoască. „Zâmbetul ei cald, incontestabila ei valoare profesională, dragostea pentru cei mici, sau pentru cei vulnerabili, bunătatea și generozitatea, nu le vom uita niciodată. Toți oamenii școlii care au cunoscut-o, i-au prețuit căldura umană, încrederea în viață, cunoașterea, omenia și verticalitatea morală”, spunea, atunci, Emilian –Marius Novac, Inspector Școlar General al ISJ Sibiu.

Comunitatea academică s-a despărțit anul acesta de Alexandru Bacaci, unul dintre fondatorii Facultății de Drept din Sibiu și mentor al multor generații de studenți. El s-a stins din viață în luna martie, la vârsta de 81 de ani.

ULBS l-a pierdut, anul acesta, și pe conferențiarul Cristian Deac. Facultatea de Inginerie a anunțat cu profund regret trecerea în neființă a acestuia în luna septembrie 2025. El a publicat peste 70 de articole și a contribuit la un brevet de invenție în domeniul ingineriei materialelor. Era cunoscut pentru competențele sale lingvistice și pentru deschiderea internațională.

Și comunitatea sportivă a fost în doliu anul acesta, ca urmare a decesului unui tânăr fotbalist. Caius Lungu, care a jucat pentru Voința Sibiu în primul eșalon, în sezonul 2011-2012, a murit, în luna iulie, la vârsta de 36 de ani. Tânărul sportiv a suferit un infarct în timp ce se afla pe stradă.

Alexandru Stănilă, cel care ocupa din anul 2021 funcția de inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sibiu, s-a stins din viață, în primăvara acestui an, la vârsta de 38 de ani. Vestea a venit fulgerător, iar sute de oameni, prieteni, colegi și sibieni care s-au intersectat la un moment dat în această viață cu el au fost șocați la aflarea acesteia.

O altă veste teribilă a venit în luna noiembrie a acestui an, când compania Apă Canal Sibiu anunța cu profund regret trecerea în neființă a lui Viorel Ovidiu Horja, cel care a fost membru în Consiliul de Administrație în perioada 2015-2025. De-a lungul anilor, el s-a implicat activ în proiecte care au contribuit la dezvoltarea serviciilor și infrastructurii locale, demonstrând profesionalism, integritate și viziune.

Árpád Lőrinczi, cunoscut în comunitatea sibiană drept Arpy, s-a stins la vârsta de 41 de ani, după ce a suferit un infarct în timp ce se afla în trafic pe Valea Oltului. Sibianul făcea parte din colectivul CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu. Silvia Macrea, managerul instituției de cultură, îl descria ca fiind un om deosebit, cu un simț al umorului extraordinar, mereu pus pe glume. „Știa să creeze o stare pozitivă și să descrețească frunțile tuturor; înaintea spectacolelor, în festivaluri, în turnee, avea mereu o vorbă bună și o glumă pentru fiecare dintre noi. Cu o dăruire de excepție, cu bunătate, calm și modestie, Arpy s-a impus ca un coleg extraordinar și un prieten adevărat”, a transmis aceasta.

Sibiul a pierdut, anul acesta, și o asistentă medicală. Ana Simona Ilcuș era angajată a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu și s-a stins din viață în timpul serviciului. Colegele și colegii au descris- drept „cea mai bună persoană pe care au cunoscut-o – frumoasă, blândă, inteligentă și neconflictuală”, iar pierderea sa a lăsat un gol imens în inimile celor care au lucrat alături de ea.

De asemenea, la ceruri s-a dus și Corina Cazan, medic pediatric apreciat, angajat la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu. Dr. Corina Cazan a fost recunoscută nu doar pentru profesionalismul său, ci și pentru căldura și empatia ce au definit întreaga sa activitate.