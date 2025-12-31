șoferul care a provocat accidentul de pe dealul dăii și a fugit, a fost reținut

Șoferul care a provocat accidentul pe Dealul Dăii, la ieșirea din Sibiu către Daia, și a fugit de la locul faptei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Bărbatul, în vârstă de 31 de ani din județul Vâlcea, conducea sub influența alcoolului, iar în urma coliziunii, mai multe persoane au fost rănite și transportate la spital.

Reamintim faptul că, accident rutier s-a produs în 25 decembrie, atunci când, un șofer beat a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a izbit cu o altă mașină. În urma impactului, trei persoane, printre care și o femeie însărcinată, au suferit răni corporale.

Imediat după accident, șoferul beat și pasagerul acestuia au fugit de la locul faptei, fiind prinși de un jandarm aflat în timpul liber.

Șoferul vinovat a fost testat alcoolscopic, rezultând o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.