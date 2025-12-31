șpagă ca-n filme, la sibiu: un bărbat a dat 2.000 de euro mită unui polițist și a fost prins pe loc

Procurorul șef al secției judiciare, Simion Dan Octavian, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, a anunțat miercuri, 31 decembrie, că o persoană în vârstă de 34 de ani a fost prinsă în flagrant după ce a remis suma de 2.000 de euro unui polițist, cu titlu de mită.

Potrivit comunicatului, acțiunea a fost declanșată ca urmare a denunțului unui polițist, care a semnalat că bărbatul ar putea încerca să influențeze modul de desfășurare a unei anchete penale. Concret, suspectul fusese citat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș, în legătură cu un dosar privind conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului, incident petrecut pe 26 decembrie 2025.

Inițial, șoferul a promis remiterea sumei de 500 de euro cu titlu de mită, moment în care polițistul și-a anunțat superiorii, cu posibilitatea ca bărbatul să încerce oferirea mitei.

Filat de agenții DGA, bărbatul a fost prins în timp ce îi oferea polițistului suma de 2.000 de euro pentru a-l determina să nu își îndeplinească corespunzător atribuțiile de serviciu. În acel moment, autoritățile au realizat prinderea în flagrant a acestuia.

Suspectul a fost dus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, unde s-a dispus controlul judiciar pentru 60 de zile, începând din seara de 30 decembrie 2025.

COMUNICATUL OFICIAL AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SIBIU

“La data de 30.12.2025, lucrătorii de poliţie din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, au realizat prinderea in flagrant a unei persoane de sex masculin, în vârstă de 34 de ani, fără calitate specială, imediat după ce a remis suma de 2.000 de euro, cu titlu de mită, unui poliţist.

Acţiunea a fost desfăşurată ca urmare a denunţului unui poliţist, înregistrat la Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Judeţean Anticorupţie Sibiu, care a considerat că autorul, după ce a promis remiterea sumei de 500 de euro cu titlu de mită, va reitera acest comportament infracțional cu ocazia unei audieri, prilej cu care ar putea remite efectiv o sumă de bani cu titlu de mită.

Din cercetările efectuate s-au reținut următoarele:

În fapt, în data de 30.12.2025, în jurul orelor 1525, autorul, în vârstă de 34 de ani, cu ocazia audierii în calitate de suspect privind săvârșirea la data de 26.12.2025 a infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului într-un dosar aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, jud. Sibiu, pentru a-l determina pe poliţistul care avea în cercetare dosarul penal să nu își îndeplinească corespunzător îndatoririle sale de serviciu și să efectueze urmărirea penală într-o manieră de natură a nu atrage răspunderea sa penală, i-a remis organului de poliție suma de 2.000 de euro cu titlu de mită, ocazie cu care a fost realizată activitatea de prindere în flagrant a acestuia.

Persoana în cauză a fost condusă la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, unde, după punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea acestei fapte de corupție, a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând din seara de 30.12.2025.

Pe parcursul cercetărilor, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu și a lucrătorilor de poliție din cadrul Direcţiei Operaţiuni Speciale, prin Serviciul Operaţiuni Speciale Sibiu și Brigada Operaţiuni Speciale Alba Iulia.Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție” se arată în comunicat

