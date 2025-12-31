spargeri repetate pe bulevardul victoriei din sibiu: proprietarii afacerilor sunt disperați / video

În ultimele luni, mai multe restaurante și localuri de pe Bulevardul Victoriei din municipiul Sibiu au fost ținta hoților.

Potrivit unui mesaj video postat pe TikTok, unul dintre păgubiți a arătat că locația sa, DABO Doner, a fost spartă de trei ori. Hoții au spart geamul și au pătruns în interior, furând mai multe obiecte, inclusiv un seif, care însă era gol. Ultima spargere a fost în cursul nopții trecute, 30 decembrie, în jurul orei 05:00.

Hoții au vizat și mai multe cofetării și magazine de telefoane mobile de pe Bulevardul Victoriei din Sibiu. Păgubiții au depus plângeri la Poliție și așteaptă ca autorii să fie prinși cât mai curând.

Se pare că sistemele de securitate și camerele video nu mai reprezintă un obstacol pentru hoții care încearcă să se îmbogățească peste noapte.

“Este pentru a treia oară în ultimele trei luni când se sparge locația de la DAB-ul de pe Victoriei. Din nefericire, și colegii de la Summer Breeze au avut parte de un asemenea incident acum câteva zile. Și colegii de la Tutti Pizza Sibiu, și o cofetărie, și un magazin de telefoane. Efectiv, toată zona Victoriei este terorizată de spargeri.

Din fericire, pagubele pentru noi au fost doar geamul spart și biroul, care a fost furat cu seiful. Dar pentru alții, nu știu dacă au avut norocul acesta, pentru că noi nu ținem banii în locație, niciodată.

Dar este deranjant; deja nu ne putem face treaba. Am pus sisteme de siguranță, camere de supraveghere, alarme, grilaje la uși. Nu știm ce să mai facem; non-stop locația se sparge, sub un fel sau altul.

Poliția și jandarmeria și-au făcut foarte bine treaba. În 7-8 minute de la momentul spargerii au fost prezenți aici, la locul faptei. Avem contracte cu firme de pază, care și ele au ajuns la fel, după 7-8 minute. Nu știu ce am mai putea face.

Iar întrebarea mea pentru poliția din Sibiu, pentru conducerea orașului, ar fi: ce trebuie să se întâmple acum ca să se poată lua niște măsuri în privința acestor spargeri? Oricare dintre noi se poate întâlni în plină spargere cu acești atacatori. Poate fi vorba de bunica, de părinții, de copiii oricăruia dintre noi. Chiar trebuie să se întâmple o tragedie ca să se ia niște măsuri?

Am deplină încredere în poliție, pentru că o să rezolve acest caz, deoarece consider că nici nu este chiar atât de greu, având în vedere faptul că poți fi atât de tâmpit încât, la fiecare spargere, a purtat aceleași haine. Sunt convins că o să-l găsim!

Vă rog frumos, haideți să aducem puțină liniște în această zonă, unde este plin de studenți, plin de familii, plin de copii, în zona parcului Subarin. Chiar consider că în orice zonă din Sibiu nu și-ar avea loc o asemenea faptă.” a postat Bogdan, unul dintre păgubiți